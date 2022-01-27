نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن كوينز PES 2021 Mobile مجانا عدد 500 كوينز فورية بطريقة رسمية مجربة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن كوينز PES 2021 Mobile ، الكوينز هي أهم شئ في اللعبة بعد الفوز بالمباريات حيث يقوم البعض بعدم فتح اللعبة بعد نتائجهم السيئة في المباريات وحالة عدم من الفوز. فيشعر مستخدم اللعبة بخيبة أمل لأنه لا يمتلك القوة الضاربة للفوز في المباريات الصعبة. كما يحدث صعوبة بالغة في الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا. وهي أهم الأشياء التي من الصعب الحصول عليها. ولكن اليوم لدينا طريقة مجربة ورسمية من داخل اللعبة يمكن من خلالها شحن PES 2021 Mobile. وذلك من خلال السطور التالية التي سنتعرف فيها على الطريقة المجانية. كما سنتعرف أيضا على طريقة رسمية من كونامي مدفوعة فتابعوا معي التالي.

شحن كوينز PES 2021 Mobile مجانا

كيف تحصل على كوينز في PES 2021 مجانا هو سؤال محير يبحث عنه محبي لعبة كرة القدم لعبة إي فوتبول بيس 2021. ولكن تعد هذه الطريق المجانية والتي سيتم الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا بمقدار ما يقرب 500 كوينز مجانية فهي طريقة إلي حد ما بطيئة. وأهمية الكوينز هي تدريب اللاعبين وترقية مستوياتهم. كما يمكن أيضا شراء لاعبين كثيرين في eFootball PES 2021 يرتقي مستواهم بالقوة والسرعة واللياقة البدنية. حيث سيتم الرد الآن على سؤال البحث الشهير كيف تحصل على كوينز في PES 2021 ؟

أولا في حالة عدم وجود اللعبة يجب تحميلها من جوجل بلاي للاندرويد وآبل ستور للايفون. وربطها بحسابك بريدك الإلكتروني.

ثم يتم فتح اللعبة أول الأسبوع حيث يبدأ في اللعبة من يوم الاثنين وليس الأحد.

سيتم ظهور أيقونتين بعد فتح اللعبة أيقونة خاصة بهدايا عملة GP. او أيقونة أخرى وهي الكوينز في لعبة إي فوتبول بيس 2021 .

. بعد اختيار أيقونة الكوينز مما يعني ذلك أنك ستحصل على هدية يومية من الكوينز حيث يتم الحصول علي كوينز في بيس 2021 . بمقدار يومي 10كوينز حتي اليوم الخامس من كل أسبوع واليوم السادس 20 كوينز والسابع 30 كوينز بنتيجة إجمالية 100 كوينز أسبوعية. وشهريا 400 كوينز مجانية بدون الدخول إلى مواقع الشحن المضللة.

. بمقدار يومي 10كوينز حتي اليوم الخامس من كل أسبوع واليوم السادس 20 كوينز والسابع 30 كوينز بنتيجة إجمالية 100 كوينز أسبوعية. وشهريا 400 كوينز مجانية بدون الدخول إلى مواقع الشحن المضللة. أما بالنسبة عن 100 كوينز أخرى يتم شحن كوينز PES 2021 Mobile فيجب عليهم الفوز في تحديات اللعبة بشكل يومي وأسبوعي.

الحصول علي كوينز في بيس 2021 بطريقة رسمية

التحديث الذي حدث في يوم 16 من ديسمبر 2021 الماضي. حيث قامت كونامي اليابانية بعمل تحديث كبير في eFootball PES 2021. كما طرحت مع تحديث أنتقال اللاعبين بعض العروض التي تستحق الشراء منها بمبلغ ضئيل سبعة عشر جنيه مصري ويتم الحصول على 300 كوينز بدلا من 100 كوينز فقط. كذلك عرض أخر بخمسون جنيها فقط تحصل على 740 كوينز بدلا من 300 فقط. وهذه طريقة أخرى في الحصول علي كوينز في بيس 2021.بطريقة أمنة حسابك رسميا داخل اللعبة.

أصدقائي عشاق لعبة إي فوتبول بيس 2021. لقد تعرفنا سويا على طريقة ومجربة من حسابي الشخصي عن كيفية شحن كوينز PES 2021 Mobile مجانا. كما تعرفنا سويا على كيف تحصل على كوينز في PES 2021 بطريقة مدفوعة وأمنة.