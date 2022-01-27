تثبيت GTA5 جراند ثفت أوتو سان أندرياس أخر تحديث 2022 ومجموعة شفرات جديدة

GTA5 جراند ثفت أوتو سان أندرياس واحدة من أروع ألعاب الأكشن والمغامرات التي تتمتع بشعبية عالية عالميا وعربيا وهي لعبة ثلاثية الأبعاد تم نشرها بواسطة روكستار وتعتبر الجزء الخامس في السلسلة التي تضم اثني عشر جزءا والتي صدرت للمرة الأولي في عام 2004 لمنصة الالعاب بلاي ستيشن ثم في العالم التالي تم إصدار الجزء الخاص لمنصة الألعاب أكس بوكس ليتم تطوريها لاحقا لمنصات الهواتف المحمولة أندرويد وأي أو أس وتدور الأحداث الأساسية للعبة في مدينة سان اندرياس ومبنية علي أحداث فضيخة الشركة في لوس أنجلوس أواخر تسعينيات القرن الماضي ونتعرف معكم علي قصة وشخصيات gta5 وعلي طريقة تثبيت اللعبة علي الهواتف وبعض الشفرات الخاصة باللعبة.

جراند ثفت اوتو سان اندرياس

تدور الأحداث الرئيسية للعبة في ولاية سان أندرياس الاي تضم ثلاث مدن رئيسية وهي لوس سانتوس والتي تم إنشائها علي خلفية مدينة لوس أنجلوس ومدينة سان فييرو والتي تشبهة مدينة سان فييرو ولاس فينتورس التي تشبهة مدينة لاس فيغاس ليكونو متطقة الجنوب الغربي للولايات المتحدة حيث تندلع المواجهة بين عصابة جرووف ستريت وعصابات الفيغوس والبالس من أجل السيطرة علي المدينة حيث يعود كارل إلي المدينة مرة أخري بعد نقتل والدة علي يد العصابات ليجمع عصابات أم سي آيت وبيغ سموك لجعل عائلات جرووف ستريت المسيطرة علي المدينة.

طريقة تثبيت GTA5 علي الهاتف

في البداية تقوم بقتح شبكة الواي فاي علي هاتفك.

ثم بعد ذلك الدخول إلي متجر التطبيقات الخاص بهاتفم.

ثم الضغط علي صندوق البحث في الأعلي وكتابة GTA5.

بعد ذلك نقوم بأختيار اللعبة والضغط علي أيقونة تثبيت.

ملحوظة اللعبة ليست من الألعاب المجانية ويتوجب عليك دفع مبلغ 6.99$.

مجموعة أكواد وشفرات GTA5