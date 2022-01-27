شحن شدات ببجي موبايل 2022 للاندرويد والأفون في 3 دقائق فقط 15000 شدة

شحن شدات ببجي باتت مبلغ بحث آلاف اللاعبين من جميع أنحاء، حيث تعتبر شدات ببجي هي الوسيلة الافتراضية التي تمكن جميع اللاعبين من تخطي مراحل اللعبة المختلفة، وتمكنهم من الوصول إلى المراحل النهائية للعبة بأمان وسلام، من خلالها يتمكن اللاعبين من شراء ما يلزمهم من أسلحة حديثة لحمايتهم من باقي اللاعبين.

طرق شحن شدات ببجي

توجد العديد من الطرق المختلفة والمواقع المتعددة التي تقوم بشحن شدات ببجي ولكن ليست جميعها آمنة، لذا يجب تحري الدقة حول الموقع السليم، بالإضافة إلى وجود أكثر من طريقة مختلفة يستطيع من خلالها اللاعب الشحن دون التعرض للنصب من أبرز تلك الطرق ما يلي:

شحن شدات ببجي ببطاقات ببجي

تقتضي هذه الطريقة ما يلي:

يقوم اللاعب بشراء بطاقة ببجي، ثم يقوم بشحنها على الحساب الشخصي الخاص به داخل اللعبة، ويسهل شراء تلك البطاقة من أشهر المواقع الخاصة بها في السعودية.

سيتم إرسال رسالة من الموقع على البريد الإلكتروني الخاص باللاعب تضمن كود التفعيل.

عقب الحصول على الكود، يقوم اللاعب بالدخول إلى الموقع الرسمي للعبة ببجي من خلال الid، ويتم تنشيط كود التفعيل، ثم النقر على redeem.

شحن شدات ببجي ببطاقات iTunes

تكفل هذه الطريقة لحاملي هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد القيام بشحن شدات ببجي بسهولة تامة عن طريق حساب اللاعب داخل اللعبة بواسطة Apple ID التابع لصاحب الهاتف وذلك بسهولة من خلال استعمال بطاقة الآيتونز.