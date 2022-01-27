تثبيت efootball pes 22 إي فوتبول سيزون أبديت تحديث اللاعبين للأندرويد

Efootball pes 22 إي فوتبول 22 بعد تحيث أنتقالات اللاعبين الجديدة وتعتبر Efootball pes 22 أحد أبرز العاب كرة القدم إلي جانب لعبة فيفا 22 حيث تم إلي الان إصدار أكثر من 18 جزء من سلسلة بيس حتي اليوم ومن المتوقع أصدار الجزء الأحدث من اللعبة مع بداية شهر مارس القادم وكانت اللعبة في البداية مخصصة لمنصة بلاي ستيشن ثم أكس بوكس بعد ذلك ويندوز إلي أن تم الجزء الخاص بالهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد وأي أو أس واللعبة من تطوير ونشر عملاق الالعاب اليابانية كونامي ونستعرض الأن طريقة تثبيت اللعبة علي هواتف أندرويد وعلي أهم مميزات Efootball pes 22.

مميزات لعبة أي فوتبول بيس 22

بداية جرافيك اللعبة جد عالي مما يوفر لك شعورا كانك في مباراة كرة قدم حقيقية وهذا يظهر في التفاصيل الدقيقة , على سبيل المثال شكل اللاعبين وعشب الملعب وغيرها وهذا من ابرز المميزات .

اللعبة تدعم العديد من الانظمة , بما في ذلك نظام الاندرويد , الويندوز , واجهزة الايفون و البلايستيشن .

لوحة تحكم اللعبة جد بسيطة وغير معقدة كما في اغلب العاب الكرة الاخرى .

اللعبة مجانية بشكل كامل و ليس عليك دفع اي اموال لاجل تحميلها.

الموسيقى التصويرية المرافقة جد واقعية و تتغير مع تغير احدات المباراة ايضا , وهذا شيء رائع بالفعل .

امكانية اختيار الملعب , و ايضا تواجد العديد من الفرق كما تتواجد في ارض الواقع.

تتوفر بالعديد من اللغات بما في ذلك اللغة العربية الفصحى كما انها تدعم التعليق على المباريات بالعربية وهذا شيء رائع لا نجده في اغلب العاب الكرة الاخرى.

اللعبة توفر امكانية اختيار الموسيقى التصويرية المرافقة للمباريات وهذا لم يكن بامكان اللاعب فعله في النسخ السابقة.

طريقة تثبيت Efootball pes 22