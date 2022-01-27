تحديث واتساب ومميزات جديدة لأصحاب الأيفون وكيفية التحديث بالخطوات

تطبيق الواتساب WhatsApp من أهم تطبيقات المراسلة الفورية المتميزة السريعة، فقد أعلنت إدارة الواتساب عن تحديث التطبيق وفقاً لآخر إصدار أطلقته لمستخدمي نظام الأيفون، علماً بأن التحديث الأخير شمل العديد من المميزات التي يمكن الاستفادة منها، ومن ضمن المميزات اختيار جهات اتصال يمكن مراسلتها خلال وضع التركيز، ونوضح لكافة متابعي موقعنا ثقفني تحديث واتساب ومميزات وفقاً لآخر إصدار لمستخدمي الأيفون، ونوضح من خلال هذا المقال كيفية التحديث بالخطوات والمميزات الجديدة.

تحديث واتساب وفقاً لآخر إصدار لمستخدمي الأيفون:

بعد تساؤلات العديد من الفئات المستخدمة لتطبيق الواتساب بدأت التساؤلات حول معرفة المميزات الجديدة، وأن هذا التحديث جاء لآخر إصدار ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض كيفية التحديث للحصول على هذه المميزات، فالتحديث الأخير هو ما جعل عمليات البحث الرائجة في عالم التواصل الاجتماعي حول تطبيق الواتساب، ويتم الاستفادة من المميزات بمجرد الموافقة على تفعيلها، وتتميز المميزات إنه تم تفعيلها على أعلى درجة وبسرعة ودقة عالية.

مميزات واتساب الجديدة لمستخدمي الأيفون:

تحديد الشخص الذي يمكن مراسلته من خلال تفعيل وضع التركيز.

إيقاف الرسائل النصية أثناء فترة العمل من الأصدقاء

استبعاد الإشعارات النصية من الزملاء أثناء خارج ساعات العمل

تحميل ما يكثر من 30 صورة بحجم عالي وبجودة أعلى

إمكان نشر مقاطع فيديو أكثر من 30 ثانية

إرفاق ملصقات أثناء رفع الاستوري

إخفاء الظهور وجهات الاتصال التي لا يرغب بها

رؤية الرسائل المخفية

استرجاع الرسائل المحذوفة

يمكن تغيير درجة التسجيل الصوتي عند سماعه إلى 3 درجات

كيفية تحديث التطبيق بالخطوات عبر الأيفون:

شهد موقعنا العديد من التساؤلات من قبل الأشخاص المستحقين والمستفيدين من التطبيق حول كيفية التمكن من الحصول على آخر نسخة وخطوات التحديث، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة المتابعين لنا خطوات التحديث، ويتم اتباعها وتطبيقها للحصول على آخر إصدار، وهذه الخطوات هي: