مواصفات هاتف Samsung Galaxy A3 2017 للفئة المتوسطة وما السعر

شركة سامسونج، احدي شركات تصنيع الهواتف الشهيرة في العالم، حيث أعلنت عن هاتفها في عام 2017 م متميز بالكثير من التعديلات عن الإصدارات التي تسبقه، فقد أعلنت شركة Samsung في شهر يناير 2017 عن الإصدار Samsung A3 2017 بتصميم رائع يشبه بشكل كبير هاتف الأيفون لنفس الفئة، وهو من هواتف الفئة المتوسطة بالنسبة لسعره، فلنتعرف الآن عن مزايا وعيوب الهاتف والسعر المتفق عليه.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A3 2017

ابعاد الهاتف 135.4×66.2×7.9 مم، ووزنه خفيف عن الإصدارات السابقة لشركة سامسونج، حيث يعد وزنه 135 جم.

الهاتف يعمل بنظام التشغيل اندرويد 6.0.1 Marshmallow، ويدعم شبكات الاتصال بالجيل الرابع.

نوع الشاشة Super AMOLED، وحجمها 4.7 بوصة بدقة 720×1280 بكسل، بمعدل كثافة 312 بكسل لكل إنش.

الهاتف به خاصية الضبط التلقائي للسطوع.

يدعم الهاتف وجود شريحتين اتصال Nano SIM card وله منفذان لذلك.

الهاتف به معالج ثماني النواة من النوع Exynos 7870 وتردده 1.6 جيجا هرتز، وبه معالج رسوميات من النوع Mail-T830.

الشاشة مصنعه بنظام حماية من النوع Cornning Gorilla وتدعم خاصية Always-on Display لإظهار الوقت والتاريخ دون الحاجة إلى تشغيل الهاتف.

الكاميرا الأمامية فتحة عدستها 1.9 بينما الدقة 8 ميجا بكسل.

الكاميرا الخلفية دقتها 1.9 بينما الدقة 13 ميجا بكسل.

الهاتف به ضبط تلقائي للصورة، ويدعم تصوير الفيديو بجودة 1080 بكسل، حيث يمكن للهاتف تصوير 30 لقطة في الثانية الواحدة.

ذاكرة الهاتف 16 جيجا بايت والذاكرة العشوائية 2 جيجا رام ويمكن تزويد المساحة بكارت ميموري 256 جيجا بايت.

بطارية الهاتف 2350 مللي أمبير وتدعم خاصية الشحن السريع.

يدعم الهاتف خاصية فتح الهاتف ببصمة الإصبع بزر الـ Home.

الهاتف يقاوم الماء لمدة نصف ساعة حتي عمق 1.5 م.

الهاتف به Radio FM.

يدعم الهاتف وجود ميكروفون عازل للضوضاء عند التحدث.

ألوان الهاتف: اللون الأسود، اللون الذهبي، اللون الأزرق الفاتح.

عيوب هاتف Samsung Galaxy A3 2017

بطارية الهاتف لا تقبل الإزالة من الهاتف وتعتبر قليلة نسبياً.

لا يوجد بالهاتف لمبه إشعارات.

سعة التخزين 10 جيجا ولكن لا يمكن استخدام منها غير 10 جيجا بايت فقط لتثبيت التطبيقات والألعاب.

سعر موبايل سامسونج A3 2017

سعر هاتف Samsung Galaxy A3 2017 في المملكة العربية السعودية 950 ريال سعودي.