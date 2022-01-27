تثبيت efootball pes 2022 للاندرويد بالمواصفات المطلوبة في PES 2022 الجديدة

تثبيت efootball pes 2022 لعبة كرة القدم الجديدة التي يتم طرحها علي المتاجر الرسمية . وذلك لهواتف أند رويد و أيفون وأيضاً لأجهزة الكمبيوتر وذلك وفقاً للمواصفات المطلوبة في تثبيت PES 2022 . كما يتم تثبيت اللعبة علي الأجهزة المختلفة وذلك بعد التطوير الشامل الذي تم علي لعبة إي فوتبول بيس 2021 . وذلك بعد أن قامت شركة كونامي اليابانية بتطويرها بجرافيك حي أضيف علي إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد يشعر اللاعب بأشخاص فريق كرة القدم . أهم بالكامل حقيقيين كذلك يتاح أيضاً اللعبة بكامل تطويرها وتحديثها لأجهزة الكمبيوتر ومتاح لعبة PES eFootball لكافة أجهزة PES المختلفة الإصدارات . كما أن لعبة إي فوتبول 2022 للاندرويد تم الإعلان عنها من شركة كونامي اليابانية منذ شهر أكتوبر الماضي . ليتم إتاحة إي فوتبول 2022 للكمبيوتر أيضاً ولكن بمواصفات تختلف نهائياً عن أجهزة الهواتف المختلفة . وفي مقال اليوم سنتعرف علي تفاصيل تثبيت PES 2022 للاندرويد والكمبيوتر .

تثبيت efootball pes 2022 وما تم علي لعبة PES 2022 للاندرويد

بعد أن يتم تثبيت efootball pes 2022 علي الهواتف المختلفة بعد أن تم إضافة تحسينات متعددة . حيث اعتمدت شركة كونامي في تطوير لعبة بيس 2022 من النسخة السابقة بيس 2021 ونظرت إلي ما يكمن أن يضاف للعبة PES 2022 يجعلها أكثر تميزاً . كما حرصت الشركة أن تكون تلك اللعبة متاحة علي الموقع الرسمي لشركة كونامي اليابانية . بجانب أن تكون إي فوتبول 2022 للاندرويد وأيضاً إي فوتبول 2022 للكمبيوتر . علي متجري جوجل بلاي وأبل ستور بجانب متجر آب جاليري لكي ما يتم تثبيت اللعبة علي كافة الأجهزة المتنوعة . كما يتاح علي موقع مايكروسوفت إمكانية تثبيت بيس 2022 بكامل مواصفات اللعبة المطلوبة .

تثبيت efootball pes 2022 ووصف اللعبة الجديدة

يتم طرح اللعبة الجديدة باحتوائها علي كامل المواصفات التي كانت في نسختها السابقة . إي فوتبول بيس 2021 ولكن يميز النسخة الجديدة هذا العام برسوم في منتهي الوضوح في كافة مباريات اللعبة . لأي فريق داخلها كما أن إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد . تم إضافة العديد من المنتخبات الرياضية غير المعتاد عليها . حيث أن إي فوتبول 2022 للاندرويد وأيضاً إي فوتبول 2022 للكمبيوتر وأجهزة PES المختلفة . تم إدخال كل ما يخص الدوري العالمي والعربي لكرة القدم بفرق لم تكن موجودة من قبل . مع العلم أن لعبة بيس 2022 تميزت هذا العام بإمكانية أعلي في لعبها بشكل مباشر علي الأنترنت برسوم أقل مما سبق .

مميزات تثبيت efootball pes 2022

إمكانية لعب اللعبة بشكل فردي أو مع الأصدقاء حول العالم بجانب ميزة غلق المسار الخاص بعدم التعرف علي وجود أشخاص أونلاين . لعدم تدخلهم في اللعب حيث تتوفر بيس 2022 للأندرويد بدون نت . كما أن إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد تم تطوير ماستر لج بداخلها بإضافة أطوار مختلفة . كذلك بجانب الميزة الرائعة في PES eFootball وهي إمكانية التعليق بالعربي بدلاً من اللغة الأصلية . المعلق السعودي الشهير فهد العتيبي تم إضافته داخل لعبة إي فوتبول 2022 للاندرويد ضمن طاقة تعليق أخر عربي .

متطلبات تثبيت إي فوتبول 2022 للاندرويد

توفير مساحة داخلية علي الهاتف بقدر 2.5GB كأقل حد وذلك لأن حجم بيس 2022 يصل إلي 2GB وباقي المساحة . لتشغيلها دون مشاكل حيث يفضل ترك مساحة فارغة لكي لا ينقطع اللعب أثناء لعبها علي الهاتف .

يصل إلي 2GB وباقي المساحة . لتشغيلها دون مشاكل حيث يفضل ترك مساحة فارغة لكي لا ينقطع اللعب أثناء لعبها علي الهاتف . كما يتم توفير ذاكرة وصول عشوائي علي الهاتف لتثبيت إي فوتبول 2022 بقدر 3GB .

بقدر 3GB . وفيما يخص معالج الهاتف الرسومي يجب أن يكون علي أقل تقدير رباعي النواة لتشغيل إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد .

. كذلك من الضروري أن يكون نظام تشغيل الهواتف ألأند رويد نظام 11 .

خطوات تثبيت efootball pes 2022 من المتاجر الرسمية

يجب أن يكون لديك حساب علي المتاجر الرسمية التي تتفق مع نظام هاتفك أند رويد . كما بعد أن يتم تسجيل دخولك علي المتجر الرسمي يتم تسجيل PES eFootball . كذلك من الضروري بعد ظهور PES 2022 بمربع البحث يتم دفع ثمن اللعبة بالطرق المتاحة . كما يجب بعد أن يتم دفع ثمن إي فوتبول 2022 للاندرويد يتم الضغط علي زر تثبيت اللعبة علي الهاتف . تلك هي الخطوات الخاصة بتثبيت PES eFootball علي الهواتف ألأند رويد ويتم اتباعها مع هواتف أيفون وهواوي .

تثبيت efootball pes 2022 على هواتف أند رويد المختلفة وذلك عبر المتاجر الرسمية . ويتم طرح اللعبة بشكل رسمي وفقاً للمعلومات المتداولة بدايةً من شهر مارس القادم لكي ما يتم التمتع . بنسخة بيس 2022 بإضافاتها المتعددة .