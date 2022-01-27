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عمر شويل - جدة طريقة جديدة ومضمونة للحصول على انترنت مجاني من الهاتف بدون شحن، كلا منا يستخدم الكثير من الأموال في شحن الإنترنت لإستخدامه خارج المنزل علاوة على شحن الإنترنت المنزلي و إستخدامه داخل المنزل عن طريق الواي فاي، لذا نبحث جميعا عن أسهل طريقة لتخزين الإنترنت من خلال الواي فاي المنزلي و إٍتخدامه في وقت لاحق خارج المنزل، بعد الكثير من البحث وجدنا اليوم تطبيق سحري لتخزين الإنترنت في الهاتف و إستخدامه في وقت لاحق و هو تطبيق Shadow link.

طريقة مضمونة للحصول على انترنت

كل ما عليك هو تنزيل تطبيق Shadow link ثم الدخول إلى التطبيق و النقر على علامة + أعلى يسار الشاشة، ثم النقر على Manual setting لتظهر واجهة البرنامج يتم النقر على Profile name ثم إضافة الإسم، ولكي تتمكن من تخزين الإنترنت في الهاتف يتم النقر على أيقونة السيرفر و إذالة الموجود و إضافة سيرفر الراوتر و هو (198.199.101.152) و النقر على المنفذ و إذالة الرقم الموجود و إضافة (8844)، أما طريقة التشقير و بقية المعطيات نتركهم كما هم بدون تغيير ثم النقر على علامة صح.

تخزين الإنترنت من الواي فاي

في البداية يتم تشغيل بيانات الهاتف و شبكة الواي فاي سوياً ثم النقر البروفايل الذي تم إنشاءه تواً داخل تطبيق Shadow link، حتى تظهر علامة باللون الأخضر بجانب أيقونة البروفايل، ثم يتم النقر على العلامة المتواجدة أسفل الشاشة التي تشير إلى التحميل و عند النقر عليها تتحول إلى اللون الأخضر، ويبدأ في عملية تخزين الإنترنت و الميجات، يمكنك إنشاء هذه العملية وتركها فترة النوم وفي الصباح تحصل على الكثير من الإنترنت قد تم تخزينه في هاتفك.

تخزين الإنترنت في الهاتف

بعد تخزين الإنترنت يتم النقر على البروفايل داخل تطبيق Shadow link و في يمين الشاشة تظهر قائمة shadowsocks يتم إختيار setting نجد الخيار الأول و الثاني مغلقين وهما Auto connect و Allow toggling in lock screen يتم تحويلها إلى مفتوحة و تحويلها إلى اللون الأخضر، ثم يتم الخروج من الطبيق و إغلاق الواي فاي ثم الدخول إلى يوتيوب او جوجل او تطبيق واتساب لإختبار عمل تخزين الإنترنت عبر تطبيق Shadow link حيث نجد عمله على الفور، حصلنا اليوم على إمكانية تخزين الإنترنت في هاتفك و إستخدامه في وقت لاحق.