كيفية تشغيل لعبة solitaire للاندرويد وتثبيت سوليتير من جوجل بلاى

تشغيل لعبة solitaire من الأمور المحببة لدي كثير من محبي الألعاب الإلكترونية عبر الهواتف المحمول، ويتطلب هذا التشغيل معرفة اللاعب مجموعة من المعلومات عن هذه اللعبة التي تعرف بعدد من الأسماء يكون منها سوليتير الكلاسيك وأيضا سوليتر الصبر، حيث تتطلب اللعبة المشار إليها حجم معين يقدر ب 31M على أجهزة الاندرويد 4.1 والأحدث منها من اجل الفوز بمميزات اللعبة والاستمتاع بما فيها من مستويات متتابعة.

تشغيل لعبة solitaire

لعبة سوليتير الكلاسيكية من الألعاب الجميلة والهادئة على متجر بلاي مثل لعبة جاتا فايس للاندرويد، وتحمل الكثير من المزايا التي تجعل منها واحدة من اجمل الألعاب الشعبية التي تحظى بالإقبال الشديد من جانب الكثير من الفئات المجتمعية على مستوى العالم، وهي في هذا الصدد من الألعاب المجانية التي لا تحتاج إلى أموال من اجل شراء ما يلزم للعب، والاستمتاع بها مجانا طوال المستويات المتتالية التي يتنقل فيها اللاعب من اسفل إلى أعلى حتى يصل إلى النهاية من الأمور المميزة للعبة.

مميزات لعبة solitaire

هناك عدد من المميزات التي يمثلها تشغيل لعبة solitaire على هاتفك المحمول يكون منها

احتواء اللعبة على عدد من الرسومات الجميلة وبطاقات خاصة باللعب.

تعمل اللعبة على تمكين اللاعب من وضع الإيقاف المؤقت وإعادة التشغيل مرة أخرى مع إمكانية التراجع والبدء من جديد في أي وقت.

تحمل اللعبة الكثير من الصور الطبيعية مما يجعل اللاعب في وسط المناخ الخاص باللعب.

يمكن للاعب اختيار نظام المرابحة الذي يرغب فيه والحصول على إحصائيات وتسجيلات خاصة باللعبة بكل سهولة.

معلومات تحتاج لها عند التثبيت

تم تثبيت اللعبة من جانب اكثر من عدد 10.000.000 لاعب حول العالم.

الإصدار الحالي للعبة 2.457.0.

تحتاج اللعبة إلى هاتف بنظام تشغيل اندرويد 4.1 والأحدث.

حجم اللعبة 12M

كيفية تثبيت لعبة سوليتير

يمكن للاعب تشغيل لعبة solitaire من خلال الدخول في تطبيقات متجر جوجل بلاي وكتابة اسم اللعبة ثم العمل بعد ذلك علي اتباع التعليمات الواردة للتثبيت والتشغيل قبل الضغط على كلمة تثبيت من خلال الرابط الإلكتروني الخاص باللعبة الذي يدخلك بدوره في اللعب السريع مباشرة والقدرة على الاستمتاع المباشر بكافة مستويات اللعبة المتتالية.