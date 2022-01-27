خطوات شحن شدات ببجي للاندرويد والأيفون 15000 شدة في 3 دقائق

شحن شدات ببجي كل لاعب من عشاق لعبة ببجي يحاول الوصول إلى الاستفادة من عروض الحصول على كمية كبيرة من مشدات ببجي، ولكن يجب أن يكون حذر من عدم الدخول إلى تطبيق أو برنامج أو موقع، يتعرض من خلاله للنصب، أو للسيطرة على حسابه الشخصي ، واختراق خصوصية بياناته الشخصية، أو حظر حسابه، وسوف نعرض لكم بعض الطرق المضمونة.

شحن شدات ببجي موبايل 2022 للاندرويد والأفون في 3 دقائق فقط 15000 شدة

بطاقة ايتونز شحن ببجي

إذا كنت تريد الحصول على شدات ببجي للهاتف الذكي آيفون أو الآيباد الذي يعمل على نظام آبل، فهناك بطاقة ايتونز وكيفية شحنها كما هو موضح أدناه:

الخطوة الأولى تكون من خلال شحن رصيد آبل أي دي الخاص بك عن طريق بطاقة الآيتونز.

تقوم بتسجيل الدخول إلى اللعبة، من خلال حسابك الخاص الذي ترغب أن تضيف له الشدات.

اضغط على أيقونة شدات في اللعبة، لكي تقوم بشراء العدد الذي تريده بالضبط.

سدد الرسوم عن طريقة البطاقة التي شحنتها للتو في أول خطوة.

بطاقات جوجل بلاي لشحن ببجي

هذه النوعية من البطاقات تم تخصيصها للمحمول الذي يعمل على نظام برمجة الأندرويد، وتستطيع شحن شدات ببجي عن طريق هذه البطاقة من خلال الإجراءات الآتية: