نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هواوي الجديد HUAWEI P50 Pro القابل للطي بمواصفات عالمية وسعر تنافسي 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة هواوي الجديد HUAWEI P50 Pro الهاتف الذكي القابل للطي عملاق الصناعة الصينية من شركة هواوي مزود بتصميم يجمع بين الابتكار والموضة وقد تم اإعلان عنه بحفل في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية اليوم بمناسبة إطلاقه، ويتمتع هاتف HUAWEI P50 Pocket بقابلية الطي التي تجعل منه هاتف مميز سهل الحمل وتم إطلاقه بلونين مميزين هما الذهبي Cocoa Gold والأسود Golden Black، وأبرز ما يتمتع به الهاتف هو مجموعة المواصفات التكنولوجية العالية والأسعار التنافسية، مع العلم أنه لم يتم تحديد موعد محدد من قبل الشركة لبدء بيعه بالأسواق.

هواوي الجديد HUAWEI P50 Pro

كما ذكرنا سابقًا أن هاتف هواوي الجديد HUAWEI P50 Pro تم اطلاقه في حفل بمدينة الرياض وبسبب العقوبات الأميريكة على شركة هواوي فسيتم بيعه في العديد من الدول خارج الصين لكن لم يتم تحديد مكان محدد سيبدأ منه بيع الهاتف الذكي، كذلك نظام تشغغيل الهاتف هو الآندرويد مدعم بمتجر تطبيقات App Gallery الذي يقدم معظم التطبيقات العالمية والمحلية.

مواصفات هاتف هواوي HUAWEI P50 Pro

هواوي الجديد هاتف مصنوع من مواد زجاجية مع إطار معدني، ويمكن طيها دون ترك فجوة بسماكة إجمالية تبلغ 15.2 مم، ويصل سمك الهاتف إلى Z Flip 3 15.9 مم، ويتمتع باعيد من المواصفات نذكر منها:

أولًا شاشة الهاتف

يميز هاتف HUAWEI P50 Pocket شاشة OLED مقاس 6.6 بوصة بدقة 2700×1228إضافة لمعدل تحديث يبلغ 120هرتز.

ثانيًا كاميرات الهاتف

كذلك يحتوي هاتف هواوي الجديد على عدد4 كاميرات خلفية تشمل حيز كبير من ظهر الهاتف ومقسمين في دائرتين إلي:

كاميرا رئيسية دقتها 50 ميجابيكسل. أيضًا كامير أخرى مقربة بدقة 64 ميجابيكسل مع إمكانية تعظيم الصورة 3.5 ×0. إضافة إلى مستشعر أحادي يعمل بدقة 40 ميجابيكسل. في النهاية كما ذكرت الشركة أن لكاميرات تضم إمكانية رفع الإضاءة المنخفضة والعمل على تعدي وتحسين الصورة الأبيض في أسود بدقة بالغة.

ثالثا الواجهة الأمامية للهاتف

تحتوي الواجهة الأمامية للشاشة على كاميرا أمامية، ولها شكل منحني وتتميز بمقاومتها للماء والغبار بمعيار ال IP68.

رابعًا يطارية الهاتف

تصل قدرة بطارية هواوي الجديد إلى 4360 ألف أمبير ويدعم شحن فائق السرعة يقدر ب 66 وات، إضافة إلى شحن HUAWEI SuperCharge كما يدعم الشاحن اللاسلكي بقدرة 50 واط، وشحن لاسلكي عكسي.

خامسًا ذاكرة الهاتف

الذاكرة العشوائية للهاتف 8 جيجا بايت، أما السعة التخزينية 256جيجا بايت، ويدعم الهاتف شريحتين أو شريحة وكارت ذكي نانو.

مواصفات أخرى تميز الهاتف الذكي

كذلك سمك الهاتف يقدر ب 8.5 ملم، أما وزن الهاتف يزن 195جرام، كما يستخدم الهاتف نظام تبريد ثلاثي الأبعاد ويستخدم أيضًا هواوي الجديد معالج Qualcomm’s Snapdragon 888، سماعات الهاتف مزدوجة استريو.

أسعار هاتف HUAWEI P50 Pro المتوقعة بالأسواق 2022

في الختام نذكر أنه بسبب العقوبات المقررة على الشركة الصينية سيتم بيع الهاتف الذكي وفق بيان صادر من شركة هواوي في

“الأسواق الرئيسية عبر آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية”

ومن المتوقع أن يصل سعر هاتف هواوي الجديد التنافسي للآتي: