مميزات خرافية في التحديث الجديد لتطبيق الواتساب الذهبي WhatsApp gold 2022 تعرف عليها

يعد تطبيق الواتساب الذهبي WhatsApp gold من أهم النسخ المطورة لتطبيق الواتساب الاصلي، يعد تطبيق الواتساب من أهم تطبيقات التواصل الإجتماعي التي تتميز بالسهولة و البساطة في الاستخدام لهذا هناك الملايين من جميع دول العالم الذين يفضلون استخدام الواتس اب، ولكن تطبيق الواتساب الاصلي يفتقر إلى العديد من التقنيات كما أنه لم يتمتع بالخصوصية والأمان، وهناك العديد من النسخ المطورة لتطبيق ولكن الواتساب الذهبي WhatsApp gold من أهم النسخ المطور وبعد التحديث الجديد الذي شهده التطبيق أصبح من أهم وأفضل التطبيقات حيث تم إضافة العديد من التقنيات التي تعزز من خصوصية التطبيق.

مميزات التحديث الجديد لتطبيق الواتساب الذهبي WhatsApp gold

منذ بداية عام 2022 وجميع محبي و مستخدمي تطبيق الواتساب الذهبي WhatsApp gold يترقبون إصدار التحديث الجديد للتطبيق، حيث أصبح التطبيق من أهم تطبيقات التواصل الإجتماعي، وأعلن القائمون على التطبيق عن وجود تحديث جديد لتطبيق 2022 وأهم المميزات التي يتمتع بها التحديث الجديد هي:

أصبح بإمكانك استخدام اكثر من حساب على تطبيق الواتساب الذهبي بأرقام مختلفة.

التطبيق أصبح أكثر خصوصية وأمن حيث يسمح لك التطبيق بإغلاق المحادثات برقم سري.

يسمح لك التطبيق بإغلاق الإنترنت عليها مع تشغيلة فى التطبيقات الأخرى.

اختفاء أنك تقوم بتسجيل صوتي.

التطبيق يسمح لك بتحميل حالات جهة الاتصال على جهازك المحمول دون الحاجة إلى التطبيق.

لا يظهر انك متصل الآن لجهات الإتصال.

اختفاء أنك شاهدة حالة الأصدقاء لا يظهر لهم أنك شاهدة الحالة.

يمكنك اخفاء العلامة الزرقاء، هكذا لن تستطيع جهة الإتصال معرفة أنك قمت بمشاهدة الرسائل.

تستطيع مشاهدة الرسائل المحذوفة و استرجاعها مرة اخرى.

يمكنك إرسال أكثر من 50 صورة مرة واحدة.

زيادة مدة فيديوهات حالات الواتساب لاكثر من 30 ثانية.

الواتساب الذهبي WhatsApp gold

يعد تطبيق الواتساب الذهبي WhatsApp gold هو أفضل النسخ المطورة من تطبيق الواتساب الاصلي، التطبيق يضم كافة مميزات التطبيق الأصلي، ولكن القائمين على التطبيق يحرصون باستمرار على إضافة التقنيات التي يفتقرها النسخة الأصلية، لذلك استطاع في وقت قصير أن تحقق نجاح كبير فأصبح من أهم تطبيقات التواصل الإجتماعي.