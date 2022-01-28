تعرف على أسهل طريقة لتثبيت لعبة جراند ثيفت اوتو 5 GRAND THEFT AUTO على أجهزة الاندرويد

طريقة تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو 5 تعتبر الأكثر تداول علي مؤشرات بحث Google هذه الفترة وخاصة بعد توفير الإصدار الجديد للعبة على الموقع الرسمي وبعض المواقع الأخرى، حيث تعتبر لعبة GTA Grand Theft من أكثر الألعاب شعبية وتحتل مكانة كبيرة في قلوب الجميع خاصة وأنها تميل للواقع، كما أن أفضل الألعاب التي يمارس اللاعب من خلالها السلطة والتحكم واتخاذ قرارات اللعب جميعها دون منازع والآخرين مجرد مساعدين للاعب، لذلك نوفر لكم تفاصيل اللعبة وطريقة تحميلها على الأجهزة المختلفة عبر السطور التالية.

طريقة تثبيت لعبة GTA Grand Theft على الأندرويد

تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو 5 على أي جهاز لابد من توفر سعة تخزينية تلاءم مساحة اللعبة، كذلك الاتصال بشبكة الإنترنت وتطبيق الخطوات التالية

تسجيل الدخول على متجر بلاي أو متجر أبل من الجهاز.

الوقوف على مربع البحث بالتطبيق وكتابة لعبة جراند ثيفت أوتو

النقر بحث، ثم الانتظار برهة.

تظهر لك قائمة شاملة كل إصدارات اللعبة المختلفة، نقر الإصدار الراغب تثبيته.

سيتم تثبيت اللعبة على جهازك بعد التحميل ١٠٠٪.

بذلك يمكنك فتح اللعبة وإنشاء حساب وانطلاق اللعب كيفما تشاء.

طريقة تثبيت لعبة GTA Grand Theft على أجهزة الكمبيوتر

تحميل اللعبة على أجهزة الكمبيوتر مقارب لتحميلها على أجهزة الموبايل مع وجود اختلافات طفيفة، ويتمثل التحميل بالخطوات التالية

بعد فتح الجهاز والتأكد من الاتصال بالإنترنت، يتم فتح متجر جوجل على الكمبيوتر.

كتابة لعبة GTA Grand Theft سيظهر لك كل ما تريد تحميله.

اختر الإصدار الأخير وانقر تثبيت.

عقب التثبيت انقل اللعبة على سطح المكتب أو في أي ملف تريده.

كما يمكن تثبيت اللعبة من خلال الموقع الرسمي بالدخول على الرابط الموجود على مواقع الإنترنت وتتبع التعليمات المطلوبة لتثبيت اللعبة والانتظار للتثبيت، لكن الطريقة الرسمية ليست مجانية وتحتاج إلى استخدام بطاقتك البنكية الخاصة أو رصيد التليفون، بذلك نكون وصلنا إلى نهاية المقال بعدما وضحنا طريقة تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو 5 ويمكنك الاطلاع على كل ما يخص طرق تحميل الألعاب المختلفة عبر موقعنا في أي وقت.