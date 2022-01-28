نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكواد شحن جواهر فري فاير 2022 والحصول على 10000 جوهرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكواد شحن جواهر فري فاير 2022 وهي الأكواد اللازمة للحصول على جواهر فري فاير، هي العملة التي من خلالها يمكن شراء كل ما يلزمك أثناء اللعب من المتجر المتواجد في اللعبة، والذي يتيح لك شراء الملابس والدروع والحصول على السكنات والأسلحة المختلفة وغيرها من الأشياء التي تساعد اللاعب على تجاوز المرحلة القتالية التي يتواجد فيها والصعود إلى مستويات أعلى، فهيا بنا نتعرف على كيفية شحن جواهر فري فاير.

أكواد شحن جواهر فري فاير 2022 وكيفية تفعيل أكواد الاستعادة

توجد مجموعة من الخطوات التي تساعد في تفعيل أكواد شحن جواهر فري فاير التي يتم استخدامها في اللعبة وهذه الخطوات هي كالتالي:

لابد من التأكد أن الكود ساري الصلاحية ولم تنتهي مدته.

التأكد من إدخال عدد الأحرف أو الأرقام أو الرموز التي يتكون منها الكود حيث يتكون من 12 رمز.

عند إدخال الكود الصحيح سوف تظهر مكافآت العناصر في المكان المخصصة لها.

بمجرد البدء في إدخال الكود الصحيح سوف يتم إضافة الجواهر والذهب إلى محفظة حسابك في اللعبة أوتوماتيكيًا بعد تسجيل الكود.

عند بدأ اللعبة يجب الضغط على خانة الأكواد، وكذلك المكافآت من داخل اللعبة.

تسمح لك اللعبة بالتواصل مع خدمة العملاء الخاصين للعبة، وذلك في حالة حدوث خطأ تقني مفاجئ.

بإمكانك ربط حسابك الخاص بـ Facebook أو VK وهذا من أجل الحصول على المكافآت.

أكواد أساسية لشحن فري فاير free fire 2022

يمكنك شحن جواهر فري فاير بشكل مدفوع من خلال بطاقتك الإلكترونية، أو بطرق الدفع الأخرى عبر موقع الشحن shop2game، أو يمكنك الحصول على ما يقرب 10000 جوهرة، عند الاشتراك والفوز في عجلة الربيع أو غيرها، وسوف نتعرف على بعض الاكواد المهمة التي تساعدك في لعبة فري فاير وهي:

استخدم كود الاستعادة وهو yps 32hr23h4

أو كود g4d1 126ergh.