نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكواد أسترداد ببجي نيو ستيت 2022 أحدث أكواد يناير فعالة جربها الآن من PUBG: New State في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكواد أسترداد ببجي نيو ستيت 2022 ، اللعبة التي تم إصدارها رسميا في أواخر العام الماضي تحديدا في 23 نوفمبر 2021. وحازت اللعبة على شكل ترويجي هائل من شركة كرافتون. وهي المصنف الأول والمنافس للعبة ببجي الأصلية. كما تخطت لعبة PUBG New State للاندرويد أعداد هائلة في عمليات التنزيل على الهواتف حيث تجاوز عدد تحميلها عشرة ملايين عملية تحميل خلال ستون يوما فقط. ويسعى مستخدمي اللعبة للحصول على ملابس وأسلحة ثقيلة في اللعبة لكي يتجاوز مستويات كبيرة في إمكانيات اللعبة. واليوم سوف نستعرض لكم عدد أكواد أسترداد PUBG: New State 2022 للحصول على أفضل الهدايا من الموقع الرسمي للعبة برقم المستخدم والحصول على هدايا قيمة فعالة للعام الجديد 2022. وذلك من خلال الأكواد التالية.

أكواد أسترداد ببجي نيو ستيت 2022

أكواد ببجي نيو ستيت فعالة للعام الجديد بتاريخ 28 يناير صالحة لمدة شهرين من الآن. ويمكن لكل محبي اللعبة حول العالم حاملي هواتف أيفون واندرويد الحصول على هذه الأكواد مجانا وذلك للفوز بهدايا قيمة من الجلود. والعواطف وعملة اللعبة الرسمية والأسلحة الثقيلة التي يمكنك من خلالها الوصول لأعلى مستويات لعبة ببجي نيو ستيت. حيث أن يمكن الآن أستخدام الأكواد التالية الصالحة في اللعبة. (6PSXNVN241BTG، JOINBREXTREMENOW ، SNOWFLAKECRATE ، HAPPYNEWSTAT HAPPYNEWSTATE، LORDOFBLOOD. WINTERHOLIDAY، WINTERCARNIVAL15 ، E35KQXI8C6IH8، GODZILLAKONG، GODZILLAVSKONG، MAY1PUBGMOBILE، MONSTERDETECTED، DDSJJCZCDZ9U، HTDS78FTU2XJ. BDGRAAZBZJGS، P8HZDBTFZ95U ،Q12KARZBZYTR ،2DTROFHKAEK1Y، IKQYGCMEG9QK7، KO684R62VRRYJ، 6GEUPN2FXGKM0، 0CUB9D5WMSCWL، HPYJSLD5HWXA6، ITYOEG8ERTKLD، ZMOGUCCX0D3E5، PC64NKHWNHJKM، DKJU10GTDSM. DKJU8LMBPY، UCBYSD800، MIDASBUY، EKJONARKJO، BBKTZEZET8، BBVNZBZ8M10، BBKVZBZ8FW، BBKRZBZBF10، BAPPZBZXF8)

أكواد أسترداد PUBG: New State 2022 إضافية

كما يمكن من خلال التالي أيضا الحصول على أفضل الهدايا القيمة من لعبة ببجي نيو ستيت للعام الجديد 2022 من خلال الأكواد التالية مع شرح كل كود بهديته القيمة.

LEVIN1QPCZ مجموعة المتسابق (الذهبية). DKJU8LMBPY شظايا فضية. UCBYSD800 شحن مجاني. SD16Z66XHH مظهر بندقية SCAR-L. R89FPLM9S رفيق. كما أيضا كود 5FG10D33 فالكون. كذلك S78FTU2XJ مظهر جديد. كما يمكن الحصول على اكواد ببجي نيو ستيت فعالة BMTFZBZQNC مجموعة التائه وذلك لمدو يوم واحد فقط. BAPPZBZXF5 الهدية: UMP-45 Gun Skin.

خطوات أستخدام أكواد أسترداد ببجي نيو ستيت 2022

أكواد أسترداد PUBG: New State 2022 لها خطوات أستخدام يجب إتباعها لنجاح عملية الحصول على الهدايا المقدمة من كرافتون وهي الخطوات التالية.

أولا يجب الدخول على موقع لعبة ببجي نيو ستيت الرسمي عبر متصفح جوجل كروم.

سوف تفتح الصفحة الرئيسية وبها مربع بيانات وهو رقم الكود المخصص لإضافة اكواد ببجي نيو ستيت فعالة ورقم الآي دي المخصص للمستخدم ويجب ملئ هذه البيانات.

ورقم الآي دي المخصص للمستخدم ويجب ملئ هذه البيانات. كما يجب النقر على أنا لست روبوت ثم النقر على أستخدام أو أسترداد.

يرجى الأنتظار بضع لحظات لتتم عملية التحقق من الكود.

كذلك يجب الدخول على لعبة PUBG New State للاندرويد أو الأيفون والتحقق من رسائل اللعبة بالداخل والنقر على الهدايا للحصول عليها مجانا.

عزيزي القارئ ومحب لعبة PUBG: New State لقد أستعرضنا لك اليوم كيفية الحصول على أكواد أسترداد ببجي نيو ستيت 2022 مجانا. للحصول على هدايا كبيرة في اللعبة. كما أستعرضنا أيضا كيفية أستخدام أكواد أسترداد PUBG: New State 2022 عبر الموقع الرسمي من اللعبة. نتمنى لكم الاستمتاع باللعبة ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.