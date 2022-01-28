“HAWEI P50 PRO”هنا مواصفات هاتف هواوي الجديد 2022 وسعره في السعودية عالم من الخيال

في ظل المنافسة الشرسة بين شركات إنتاج الهواتف النقالة حول العالم، أعلنت شركة هواوي اليوم في السعودية، عن مواصفات هاتف هواوي الجديد 2022 خلال الحفل الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض، وأعلنت شركة هواوي عن مواصفات أحدث أصداراتها والمميزات الخيالية، التي يجمعها الهاتف وقابليته للطي، شرح تلك المميزات رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم أهم المميزات للهاتف الجديد والتي تعد خيالية، والسعر في المملكة وأشكال وألوان الهاتف الجديد الذي أبهر الحاضرين في العرض

مواصفات هاتف هواوي الجديد 2022

تتيح أيقونة DEVICE+ الموجودة في لوحة التحكم العرض على عدة شاشات تلفاز وسماعات فري بدس وجهاز MAT EPAD الوحي وحاسوب MATE POOK المحمول.

يستطيع الهاتف الجديد العمل كوحدة تخزين خارجية متصلة لا سلكية بجهاز الحاسوب عن طريق نظام الملفات الموزعة.

تحويل مكالمات meetime إلي التلفاز الذكي وإجراء المكالمات من خلال الشاشة الكبيرة والكاميرات ومكبر الصوت.

يوجد بالهاتف 3 كاميرات خلفية وكاميرا أمامية بدقة تصل إلي 50 ميجا بكسل لكاميرا من الكاميرات الخلفية والكاميرا الأمامية 13 ميجا ويمكن للكاميرا تعديل 200 لون عبر التدرج الوني p3 الكامل.

جسم الهاتف فائق النحافة وخفيف الوزن،

البطارية تدعم خاصية الشحن فائق الجودة بقدرة 66 وات ساعة، وسعة البطارية 4360 مللي أمبير، وسمك السماعة 8.5 ملم كما يدعم خاصية الشحن اللاسلكي.

معالج الهاتف سناب دراجون 888 ثماني النواة وشاشة الهاتف من نوع oled.

الهاتف الجديد قابل للطي

سعر ولون ومواصفات هاتف هواوي الجديد 2022

كما جاء في الحفل لإطلاق الهاتف الجديد فأن الهاتف متاح بالونين هما اللون الأسود واللون الذهبي، وسعره في المملكة العربية السعودية 4 ألاف ومئتان وتسعة وتسعون ريال سعودي”4299″.

عروض تقدمها الشركة للمستهلكين الجدد عند الشراء