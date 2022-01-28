تثبيت إي فوتبول 2022 للاندرويد والحصول علي كوينز efootball pes 2022 Konami

تثبيت إي فوتبول 2022 للاندرويد التي تم تطويرها من شركة KONAMI بتفعيل التحديثات بشكل كامل علي اللعبة الأشهر . علي مستوي العالم حيث تعتبر efootball pes 2022 الأولي في الألعاب الإلكترونية التي يتم البحث عن . طريقة تثبيت PES 2022 علي الهواتف المختلفة وذلك بعد التصريح من شركة KONAMI بإتاحتها علي الهواتف . كما يتم إي فوتبول بيس 2021 علي الجوالات بمواصفات بسيطة لكي ما يتم تشغيلها علي الهواتف المختلفة . أند رويد و أيفون وهواتف هواوي وذلك بجانب أن اللعبة بحديثاتها أيضاً تعمل إي فوتبول 2022 للكمبيوتر أياً كان نوع الكمبيوتر . كذلك بجانب ما يخص المواصفات الخاصة بتثبيت PES eFootball علي الهواتف سنتعرف عليها داخل مقال اليوم .

تثبيت إي فوتبول 2022 للاندرويد من المتاجر الرسمية لكافة أنواع الهواتف

تثبيت إي فوتبول 2022 للاندرويد المعدلة من نسخة بيس 2021 والمضاف لها العديد من المميزات الغير موجودة في بيس 2021 . حيث أن النسخة الجديدة من لعبة بيس 2022 معدل الرسوميات والوضوح داخل كافة المباريات . بفضل ألجرافيك ومعدلاته العالية تجعل من أحداث مباريات PES 2022 شبه واقعية وحقيقية . كما بجانب أن كافة الفرق والمنتخبات العربية والأوروبية والانجليزية وأطقم اللعب الخاصة بها أيضاً . أكثر تميزاً من النسخة السابقة بيس 2021 . كذلك أيضاً تميزت efootball pes 2022 بإمكانية تبادل اللاعبين عن طريق ميزة بيع اللاعب المرغوب واستبداله بلاعب أخر . كما أن النسخة الجديدة إي فوتبول بيس 2021 تدعم بجانب الهواتف الحديثة كافة الأجهزة اللوحية وأجهزة PES مختلفة الإصدارات .

تثبيت إي فوتبول 2022 للاندرويد والمعلومات الخاصة بها

حجم اللعبة بعد التحديثات التي تمت عليها بمساحة كلية 2GB لكافة أنواع الهواتف .

كما أن بيس 2022 تم تحديد سعر خاص بها علي المتاجر الرسمية وفقاً لكل دولة علي حدا .

تم تحديد سعر خاص بها علي المتاجر الرسمية وفقاً لكل دولة علي حدا . كذلك نسخة PES 2022 يتاح لها إمكانية التحديث بشكل مستمر عبر موقع شركة KONAMI أو المتجر المعتمد .

يتاح لها إمكانية التحديث بشكل مستمر عبر موقع شركة KONAMI أو المتجر المعتمد . فيما يخص سعر نسخة efootball pes 2022 داخل السعودية تحددت قيمتها إلي ما يقرب 30 ريال سعودي علي المتاجر .

داخل السعودية تحددت قيمتها إلي ما يقرب 30 ريال سعودي علي المتاجر . كما تحتوي علي معلقي المباريات من الجنسية العربية بإضافة العديد من المعلقين وذلك يكون متاحاً . في نسخة بيس 2022 للأندرويد بدون نت بعد أن تنتهي عملية التثبيت .

إتاحة التعليق الصوتي من اللاعب أذا ما كان يشارك غيره من اللاعبين خارج دولته .

ذلك بجانب أن فئة اللعبة الجديدة KONAMI PES 2022 إصدار حديث 5.5.0 لأنظمة أند رويد .

تثبيت إي فوتبول 2022 للاندرويد والحصول علي كوينز اللعبة

أهمية الحصول علي كوينز بيس 2022 يكون ضرورياً داخل اللعبة وذلك لكي ما يتم الارتقاء بمستوي اللعب . في كافة المباريات داخل أي دوري ولكي ما يتم الحصول علي الكوينز أيضاً لإمكانية شراء اللاعبين . كذلك بجانب تحسين مستوي اللعب داخل إي فوتبول بيس 2021 والحصول علي COINS يتم اتباع الآتي :-

يجب الفوز بكافة مباريات الدوري المحدد فئته وكلما تم الفوز يتم جمع قطع ذهبية ما بين 10 إلي 30 قطعة . كما يتم جمع قطع مباريات efootball pes 2022 والدخول علي موقع KONAMI وتبديل تلك القطع . تلك الطريقة السابقة الخاصة بتبديل كوين من موقع الشركة عبر الفوز بالمباريات وهي طريقة بطيئة . كذلك يتم تبديل القطع عبر دفع قيمة 4 ريال سعودي بجانب القطع ويتم الحصول علي عدد 300 كوين . كما يتم دفع 12.50 ريال سعودي للحصول علي عدد 740 كوين لتبديل وشراء مستلزمات المباريات . في بيس 2022 . دفع قيمة أي عدد COINS في لعبة PES 2022 عن طريق بطاقات الائتمان المختلفة .

تثبيت efootball pes 2022 عبر متجر جوجل بلاي

يتم تسجيل الدخول علي متجر جوجل بلاي لكي ما يتم تثبيت بيس 2022 وكما ذكرنا أن حجمها 2GB بكامل تحديثاتها .

وكما ذكرنا أن حجمها 2GB بكامل تحديثاتها . تتطلب لعبة efootball pes 2022 ذاكرة وصول عشوائي علي الهاتف لا تقل عن 3GB .

ذاكرة وصول عشوائي علي الهاتف لا تقل عن 3GB . كما أنه بجانب توفير تلك المتطلبات يتم تسجيل اسم اللعبة PES 2022 علي المتجر .

علي المتجر . بمجرد ظهور اللعبة يتم دفع قيمتها المشار لها بداية المقال التي تقارب 30 ريال سعودي ويتم الدفع بالطرق المتاحة علي المتجر .

كذلك بعد الخطوات السابقة يتم الضغط علي زر تثبيت إي فوتبول 2022 علي الهاتف .

علي الهاتف . تلك هي الخطوات الخاصة بتثبيت بيس 2022 من خلال المتجر الرسمي المعتمد جوجل بلاي .

تثبيت إي فوتبول 2022 للاندرويد والتي تم توضيح الخطوات الخاصة بها والمتوافقة مع هواتف أند رويد . وتتم من خلال المتجر الرسمي المعتمد للعبة KONAMI PES 2022 بجانب دفع القيمة السعرية المعلنة . لكل دولة من دول العالم علي حدا .