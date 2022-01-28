نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن جواهر فرى فاير free fire بالطريقة الرسمية للموبايل وباقي الإلكترونيات في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن جواهر فرى فاير هي من أهم المشاكل التي تواجه لاعبي فرى فاير حيث أنها تطلب دفع الأموال للحصول على جواهر من خلاله يتم الارتقاء والتحكم بمستوى اللعبة على أحسن وأكمل وجه، كما أن الكثير من اللاعبين لا يملك بطاقات ائتمانية للشحن، لذلك سنوضح كافة الطرق التي يستطيع اللاعب اختيار ما يناسبه منها ليستعملها في شحن الجواهر، لذلك واصلوا قراءة المقال حتى النهاية.

شحن جواهر فرى فاير بالطريقة الرسمية

تناسب طريقة الشحن الرسمية المالكين لبطاقة الأيدي تتمثل في تطبيق الخطوات التالية

البحث عن رابط الموقع الرسمي للعبة فرى فاير على الإنترنت.

الدخول على الموقع واختيار أيقونة شحن جواهر فرى فاير.

تحديد عدد الجواهر التي ترغب في الحصول عليها.

ثم يتم تسجيل الرقم السري لبطاقة الآي دي التابعة للاعب.

انتظر برهة وتصلك رسالة sms للتأكد لك وصول شحن الجواهر إلى حساب اللعبة الخاص بك.

يتم حذف الرقم السري للأمان.

يليها الدخول على اللعبة وبدأ المغامرة.

شحن جواهر فرى فاير بطريقة مجانية

تناسب هذه الطريقة اللاعبين صغار السن الذين لا يملكون الأموال وتتمثل في التالي

يتم الدخول على الموقع الإلكترونية التي تمنح المشاهدة مقابل أموال.

يجب أن تشاهد الإعلانات حتب تنتهي كي تتمكن من الحصول على الأموال.

استخدم الأموال في شحن الشدات وفقا للدخول على موقع اللعبة.

واختيار الجواهر وفقا لقيمة الأموال.

ثم إدخال رقم الهاتف أو الإيميل المتوفر علية الأموال لدفع ثمن الجواهر.

بذلك تكون تمكنت من شحن الجواهر للاستمتاع باللعبة بأكبر مزايا من خلال الجواهر.

شحن جواهر فرى فاير بطرق أخرى

تتيح المواقع الإلكترونية العديد من الأكواد أو الرموز التي يمكن لأي لاعب استخدامها في شحن الشدات عند القيام بإدخال الرقم أو الرمز الخاص بدفع ينم إدخال الكود الذي تم الحصول عليه بالأيقونة وتطبيق كافة الاختيارات كما في السابق والاستمتاع بنفس مميزات الشحن بأي طريقة أخرى، بالإضافة إلى الطرق السابقة يمكن استخدام رصيد التليفون المحمول لأي رقم كان وتتبع الخطوات السابقة إلا أنه يتم إدخال رقم التلفون الصحيح للخصم الرصيد مقابل شراء الجواهر.

بذلك نكون فينا بإتاحة الطرق المتنوعة شحن الجواهر فرى فاير لتختاري ما يناسبك منها وفقا لحريته الشخصية.