نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات جوال شاومي 12X وسعره في الأسواق لأحدث جوال من Xiaomi في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت شركة Xiaomi الصينية سلسلة جديدة من الهواتف تسمى Mi 12X ، والتي تضم هواتف تستهدف الفئة المتوسطة، نسخة جديدة تحتوي على نظام التشغيل الحديث Android 11، والذي قد يكون مناسبًا لألعاب الفيديو الحديثة مثل PUBG، وكذلك كرة القدم. مباريات وألعاب أخرى، وقد أعلنت الشركة مؤخراً عن طرح هواتف نسخها من طرازات مي نوت 11 والإعلان عن أسعارها في النسخ الأوربية، وقريباً في السوق المصري بنهاية شهر يناير الجاري.

أبرز مواصفات هاتف Mi 12X

هاتف Xiaomi يأتي بشاشة بحجم 6.28 إنش وبدقة تصل إلى 2400 × 1080 ومعدل تحديث 120 هرتز، ويتميز هاتف Xiaomi باحتوائه على نظام التشغيل Android 11 الجديد ، بالإضافة إلى أنه يدعم تركيب شريحتين اتصال تدعمان وظيفة الجيل الخامس G5 ، كما أنها تتضمن بصمة إصبع أسفل الشاشة ، كما أنها تدعم خاصية التعرف على الوجه لفتح الهاتف، ومن أهم مميزات هاتف Xiaomi Phone 12X

تضفي الشاشة الكبيرة التي تصل إلى 6.28 بوصة عنصرًا من البريق والأناقة.

الهاتف مزود أيضًا بشاشة عالية الدقة 1080 × 2400 بكسل.

يحتوي الهاتف على 3 كاميرات ، وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا بدقة 5 ميجابكسل.

يتراوح حجم ذاكرة الوصول العشوائي الداخلية للجهاز من 8 جيجا بايت إلى 13 جيجا بايت.

كما يتميز الهاتف بمعالج Snapdragon 870 وهو من أفضل التقنيات لعام 2022 والذي يتضمن تقنية 7 نانو متر

الموبايل يدعم شبكة 5G.

كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع حتى 67 واط.

يشتمل الهاتف أيضًا على مستشعر بصمة الإصبع في الجهاز جنبًا إلى جنب مع التعرف على الوجه

يحتوي الهاتف على معالج ثماني النواة لتسريع حركة الجهاز.

عيوب هاتف Mi 12X

من أهم عيوب هاتف Xiaomi أنه غير مقاوم للماء ولا مقاوم للغبار، بالإضافة إلى أن الهاتف لا يدعم إضافة كارت ميموري ولا يمكنه توسيع مساحة التخزين الخارجية، لا يوجد إدخال سماعة الرأس، Mi 12X لا يدعم سرعة الراديو أيضًا.

إذا كانت الشريحة تعمل على الجيل الثالث، يمكن أن تصل سرعة الشبكة إلى 42 ميغا ب، إذا كانت الشريحة تدعم الجيل الرابع ، يمكن أن تصل سرعة الشبكة إلى 2 جيجابايت، أخيرًا إذا كانت بطاقة SIM المحمولة تدعم الجيل الخامس ، فيمكن أن تصل سرعة الشبكة إلى 7.5 جيجابايت.

سعر Xiaomi Mi 12X

يبلغ سعر هاتف Mi 12X حوالي 500 دولار أمريكي في الولايات المتحدة.