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عمر شويل - جدة سعر ومواصفات Samsung Galaxy s22 ultra أقوي هاتف سامسونج 2022، الذي جاءت اخر واحدث الأنباء من شركة سامسونج الكورية عن تحديد الموعد الرسمي والذي يوافق الخميس 9 فبراير من العام الحالي ٢٠٢٢ وذلك للإعلان عن الهاتف العملاق بالنسخة الجديدة في اقوي منتجاتها وهو هاتف سامسونج جلاكسى S22 ULTRA 5G، وهو أعلى أصدارات الشركة من ناحية القدرات والمبيعات وتعتبر سلسلة الهواتف الذكية جلاكسى أس هي اهم سلسة في شركة سامسونج، ومن المعروف أن هذه السلسلة التي تتميز بقوتها من ناحية القدرات والأداء والكفاءة، وسوف نستعرض أمامكم احدث الأنباء عن المواصفات القوية والمميزة لهاتف سامسونج جلاكسى S22 ULTRA 5G، وكذلك مقارنة بين اهم المميزات والعيوب الموجودة في الهاتف وننفرد بعرض أهم الأخبار عن السعر الرسمي المنتظر جدا.

سعر ومواصفات Samsung Galaxy s22 ultra أقوي هاتف سامسونج 2022

تهتم شركة سامسونج الرائدة في مجال صناعة الهواتف الذكية بالمحافظة على صدارتها في اهم واقوي الهواتف والتي تخصصه دائما في سلسة الأس، حيث تحتل دائما هذه السلسة الصدارة كل عام في القدرات وقوة الأداء المميزة جدا، ومن المعروف حرص الشركة بالحفاظ على أرقامها ومكانتها أما المنافسين الأقوياء ، ومن هذا المنطلق تنافس شركة سامسونج عملاقة صناعة الهواتف المحمولة بهذه السلسلة من الهواتف المنافس الأقوى عالميا شركة ابل المميزة والمعروفة بإنتاجها الهاتف الذكي الشهير أيفون، حيث تهتم الشركة دائما في العائلة بالمحاولة في التفوق الجميع، ويأتي الهاتف الجديد بمواصفات مميزة وحصرية للغاية حيث انه يأتي بكاميرا عملاقة وتصوير صور فوتوغرافية بجودة ودقة تصل إلى 108 ميجا بكسل وإمكانية تصوير فيديو بجودة تصل إلي 8K وانسيابية تغير الإطار بمعدل يصل إلي 960 أطار في الثانية الواحدة، لأشك اهم المميزات الجديدة في الهاتف هو القلم الرائع والذي أدخلته الشركة هذه السلسة بعد أن كان حصريا في سلسلة النوت.

مواصفات هاتف سامسونج جلاكسى S22 ULTRA 5G

اسم الهاتف وأنواع الطرازات:

يأتي الهاتف بالاسم الرسمي هاتف سامسونج جلاكسى S22 ULTRA 5G، ولكن قد تختلف الطرازات عن بعضها حيث أن الشركة دائما تطرح الهاتف في الأسواق العالمية لكل بلد بطراز مختلف عن غيره وبياناتها كالاتي:

في السوق العالمي SM-S908B, SM-S908B/DS (International)

SM-S908U (USA) في الولايات المتحدة الأمريكية

SM-S908U1 (USA unlocked) في كوريا SM-S908W (Canada); SM-S908N (Korea) في الصين SM-S9080 (China).

الشبكات:الجيل الثاني، الثالث، الرابع، الخامس.

تاريخ الإعلان والصدور:

سوف تعلن شركة سامسونج عن الهاتف يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2022، وجاءت الأخبار أن الهاتف سيتم توفيره في الأسواق في نفس الشهر.

الأبعاد والوزن:

يأتي الهاتف بالأبعاد 163.3×77.9×8.9 مم ، مع وزن 227 جرام.

التصميم:

تهتم شركة سامسونج دائما بالحرص على اختيار التصميم الخاص بسلسة هواتف الأس والذي دائما تعتمد على خطوط التصميم العريضة الموجود في هذه السلسة بعد نجاحها واضافتها لباقي منتجاتها من الهواتف المحمولة الذكية.

يأتي الهاتف اقوي التصميمات واجملها ويظهر ذلك بوضوح من خلال شكل الكاميرات الخارجي، فقد جاء بخمس عدسات منفردة بارزة قليلا ولا توجد داخل مربع ، يأتي بحواف دورانية تعطى أحساس مميز ورائع عند الإمساك بالهاتف، أنا عن الواجهة الأمامية فتأتى بشكل مذهل بسبب الشاشة الكبيرة مع الحواف الصغيرة جدا وتصل نسبتها إلي الواجهة 90% وهى اعلي نسب مليء للشاشة من ناحية الواجهة ويعزز ذلك أيضا الأطراف الدورانية للشاشة.

الألوان:

يتوفر الهاتف بالألوان اخضر و ابيض و اسود مثل هاتف سامسونج A72.

الهيكل الخارجي:

يأتي الهاتف من مواد عالية الجودة في التصنيع، حيث يأتي بإطار جانبي مصنوع من الألومنيوم، والظهر الخلفي مصنوع من الزجاج عليه طبقة حماية من النوع (Gorilla Glass Victus)، وأيضا توجد نفس طبقة الزجاج من نفس الحماية على الشاشة الأمامية.

يأتي الهاتف مقاوم للماء والغبار كود IP68 بحيث يمكنه المكوث تحت الماء لمدة 30 دقيقة وبعمق يصل إلي متر ونصف.

أبعاد الهاتف:

159.9×73.2×7.5 مم، مع وزن 171 جرام.

الشاشة:

يأتي الهاتف بشاشة مقاس كبير6.8 بوصة ومن النوع DYNAMIC AMOLED 2X ودقة العرض مقاس1440 ×3080 بكسل ، بكثافة كبيرة 500 بكسل/بوصة.

معدل تحديث الشاشة 120 هيرتز، و درجة سطوع الشاشة بحد أقصى 1750 شمعة، وتدعم خاصية HDR10+، وأيضا تدعم DOLBY VISION وخاصية ALWAYS ON DISPALY.

المعالج:

يأتي الهاتف بأكثر من معالج جميعهم أقوياء، وذلك لاختلاف الطرازات وهى كالاتي:

تجد في السوق العالمي يأتي بمعالج الجبار طراز Exynos 2200 (4 nm) ثماني النواة بالمواصفات Octa-core (1×2.8 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.7 GHz Cortex-A510) مع معالج رسوميات طراز Xclipse 920، ونذكركم برابط سعر هاتف آوبو A92S.

نجد في السوق الأمريكي والصيني يأتي بالمعالج الأقوى في الاندرويد من شركة كوالكوم طراز Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) وثمانى النواة بالموصفات Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510)، ومع معالج سوميات طراز Adreno 730.

نظام التشغيل:

يأتي الهاتف بأحدث نظام تشغيل اندرويد إصدار 12، مع احدث واجه مستخدم ONE UI 4.1.

الذاكرة:

حيث يتوفر الهاتف بعدد 3 نسخة من السعة التخزينية من النوع UFS 3.1 وهى 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM، ولا يدعم تركيب كارت ذاكرة خارجى.

الكاميرا الخلفية:

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية رباعية العدسات. الأولي الرئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة F/1.8. يدعم ميزة التركيز التلقائي عبر اكتشاف الطور (PDAF) وايضا OIS ودعم الليزر الذكي، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد ودعم HDR و التصوير البانورامأ ونذكركم بمواصفات وسعر الهاتف الاقتصادي سامسونج A21S. الثانية خاصة بالتكبير وتأتى باسم (periscope telephoto) وبدقة 10 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة F/4.9، وتدعم ,dual pixel PDAF, OIS ، وأيضا بإمكانية التكبير حتى عشر أضعاف. الثالثة تيليفوتو خاصة بالزوم والتكبير تأتى بدقة 10 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، وتدعم dual pixel PDAF, OIS، وبإمكانية التكبير حتى ثلاث اضعاف. الرابعة ULTRA WIDE خاصة بالتصوير الزوايا العريضة وتصل إلي 120 درجة وبدقة 12 ميجا بيكسل وتدعم dual pixel PDAF, خاصية ثبات الفيديو الفائقة. يأتي الهاتف بإمكانية تصوير فيديو بدقة تصل الى[email protected] FPS, [email protected]/ [email protected], [email protected]/60fps, [email protected]/60/240fps, [email protected],

مع دعم HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS.

الكاميرا الأمامية:

يأتي الهاتف بكاميرا أمامية بخاصة بتصوير السيلفى وبدقة 40 ميجا بيكسل وفتحة عدسة F/2.2. الهاتف به إمكانية تصوير فيديو بدقة تصل إلي [email protected]/30 FPS. يتدعم PDAF ، Dual video call, Auto-HDR مكالمات الفيديو المزدوجة.

الاتصالات:

يدعم الهاتف شبكات الواى فاى بتكنولوجيا 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot دعم خاصية البلوتوث بتقنية اصدار 5.2, A2DP, LE. يدعم خاصية NFC الخاصة بالدفع عن بعد. دعم خاصية GPS في تحديد الموقع باستخدام تقنيةA-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO لا يدعم خاصية الراديو.

السماعات الخارجية:

يأتي الهاتف بسماعات قوية من النوع الاستيريو ومدعومة من شركة AKG الرائدة في محال صناعة السماعات وبجودة صوت 32-bit/384kHz audio، لا يوجد مدخل 3.5 مم لتشغيل السماعات الخارجية، ونذكركم ب سعر هاتف سامسونج a52.

الإضافات:

يأتي الهاتف بمستشعرات التقارب والجيرسكوب والتسارع و البوصلة وباروميتر. يوجد بصمة لفتح قفل الشاشة مخفية تحت الشاشة من النوع ألترا سونيك يدعم خاصية USB ON-THE GO لتركيب فلاشه في مدخل الشحن لنسخ ونقل البيانات. يدعم خدمات سامسونج اللاسلكية، يدعم خدمات الدفع الأمن من سامسونج.

البطارية:

يأتي الهاتف ببطارية من النوع ليثيوم بوليمر بسعة 5000 ملي أمبير ساعة ومن النوع غير قابل للإزالة، مثل جوال سامسونج جلاكسي z فولد 3.

الشحن:

يأتي الهاتف داعم للشحن السريع بتكنولوجيا USB Power Delivery 3.0، مع مدخل شحن من النوع USB Type-C 3.2، يدعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 وات Fast Qi/PMA wireless charging، وأيضا يدعم الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5 وات.

مميزات هاتف سامسونج جلاكسى S22 ULTRA 5G

يأتي بشاشة كبيرة مقاس 6.8 بوصة من النوع DYNAMIC AMOLED 2X.

معدل تحديث شاشة يصل إلي 120 هرتز.

شدة سطوع للشاشة بإضاءة تصل إلي 1750 شمعة.

يدعم شبكات المحمول بتكنولوجيا الجيل الخامس 5G.

يأتي الهاتف مقاوم للماء والغبار كود IP68.

يتوفر الهاتف بنوعين من المعالجات العملاقة وهما Xclipse 920 و Exynos 2200.

كاميرا أمامية بجودة 108 ميجا بيكسل للصور الفوتوغرافية.

ذاكرة داخلية تصل إلي 512 جيجا بايت، ونذكركم برابط سعر و موصفات سامسونج a03 .

. كاميرا خاصة بالتقريب والتكبير حتى عشرة أضعاف.

يأتي الهاتف داعم للشحن السريع بتكنولوجيا USB Power Delivery 3.0

يدعم خاصية الدفع عن بعد NFC.

إمكانية تصوير فيديو بجودة تصل إلي 8K ومعدل تصوير ٩٦٠ لقطة في الثانية.

احدث نظام التشغيل اندرويد إصدار 12 مع احدث واجهة مستخدم.

بطارية الهاتف بسعة كبيرة 5000 ملي أمبير ساعة.

يأتي الهاتف بسمعات قوية من النوع الاستريو ومدعومة من شركة AKG .

عيوب هاتف Samsung Galaxy s22 ultra



ذاكرة الوصول العشوائي الرام 12 جيجا بايت فقط عكس النسخ القديمة كانت تصل إلي 16 جيجابايت.



يدعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 وات وليس اكثر كما في شاومى وأيضا بالمثل يدعم الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5 وات فقط .

لا يوجد به مدخل 3.5 مم خاص بالسماعات الخارجية.

لا يدعم خاصية الراديو.

ولا يدعم تركيب كارت ذاكرة خارجي.

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جاءت اهم التسريبات عن السعر المتوقع بان يتوفر الهاتف في الأسواق العالمية والأوروبية بسعر 1250 يورو.

من المحتمل أن يتوفر في مصر بسعر 26000 جنيه مصري.

ومن المحتمل أن يتوفر في السعودية 6000 ريال سعودي.

من المحتمل أن يتوفر في الأمارات 5800 درهم أماراتي.

وفى النهاية قد استعرضنا في المقال اخر الأخبار نحو الهاتف العملاق سامسونج جلاكسى S22 ULTRA 5G بالأداء الجبار والذي من المحتمل أن يطغو على السوق ويحتل صدارة الهواتف من ناحية المبيعات والقدرات والإمكانيات وأيضا جميع المواصفات بالإضافة إلي مقارنة شاملة جامعة بالتفصيل بين جميع المميزات والعيوب، وأخيرا السعر المتوقع والمنتظر بشدة في جميع الأسواق المحلية والعالمية، لذا ندعوك لكاتبة رأيك في التعليقات اسفل هذا المقال Samsung Galaxy s22 ultra.