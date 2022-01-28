أحدث طريقة لشحن شدات ببجي موبايل بطريقة رسمية بالخطوات

طريقة شحن شدات ببجي موبايل، يتمكن من اللاعب من خلالها على توفير كل ما يرغب به من أدوات ومعدات وملابس داخل اللعبة، كما أنه تضفي علي المعدات والأسلحة ألوان جذابة، لذلك تعتبر الشدات العملة الأساسية المستخدمة في اللعبة مثلما الحال كما هو في لعبة فرى فاير في الجواهر هي الأساس، كما أن الكثير من المواقع على الإنترنت تعطي اللعب إمكانية تحميل الشدات مجانا من خلالها، فضلا عن المواقع الرسمية، لذلك يمكنك معرفة أسهل الطرق لشحن شدات ببجي في السطور التالية، تابعوا ما يلي.

أحدث طريقة لشحن شدات ببجي موبايل

تتمثل طرق شحن شدات ببجي في طريقتين فقط ولا ثالث لهما الأولى من خلال البطاقة البنكية (الآي دي)، والثانية هي الدفع من خلال رصيد الهاتف وبما أن لاعبي ببجي يقدر عددهم بالملايين حول العالم ولا يمتلكوا جميعهم بطاقات بنكية وخاصة أن منهم الأطفال وصغار السن، لذلك تعتبر طريقة الشحن من الرصيد هي الأكثر الاستخدام، حيث أن اللعبة نفسها تعرض إعلانات مدفوع تحول إلى رصيد، فضلا عن المواقع الأخرى عبر اليوتيوب و التيك توك وغيرها فمشاهدة الإعلان حتى النهاية أو قدر معين من الفيديوهات يمنحك مبالغ مالية تحولها إلى رصيد بتلفونك وتدفع من خلالها ثمن الشدات التي تريد الحصول عليها.

طريقة شحن شدات ببجي موبايل بطريقة رسمية

أما طريقة شحن الشدات الرسمية التي يتم شراؤها عبر موقع الشركة المالكة أو من خلال الرابط تتم ببطاقة الأيدي وهذه تعتبر أهم الطرق الرسمية للشحن وتتم بتتبع خطوات الشحن من الدخول على الموقع الأساسي وتحديد كمية الشدات، ثم إدخال الرقم السري للبطاقة عقب ذلك تصلك رسالة على الموبايل تؤكد حصولك على الشدات، لكن هذه الطريقة تتطلب تغير الباسورد للبطاقة عقب كل شحنة للشدات، كذلك الاحتياط من المواقع المزيفة التي تقوم بعملية تهكير حساب الاي دي فيجب أن لا يتم الشحن إلا من المواقع الرسمي فقط، يمكنك الاطلاع على رابط شحن الشدات من الموقع الرسمي عبر موقعنا بالإضافة إلى كل ما يهمك في مجال ألعاب الفيديو… وغيرها.