هواوي تعلن عن هاتفي HUAWEI P50 POCKET و HUAWEI P50 PRO ، أعلنت شركة هواوي لأعمال المستهلكين الصينية خلال الحفل الإقليمي الذي أقيم بالرياض وفي حضور العديد من وسائل الإعلام عن إصدارها لأفضل هاتف ذكي تم تصميمه بأفضل تقنيات الموضة والتكنولوجيا وهو HUAWEI P50 PRO و HUAWEI P50 POCKET، ويتميز الهاتف بإحتوائه على كاميرا تم تصميمها بتقنية عالية الجودة كما أنه يتميز بقابليته للطي.

مواصفات ومميزات الهاتف HUAWEI P50 PRO

الشاشة بأبعاد 6.6 بوصة من نوع OLED ومعدل تحديث يبلغ 120هرتز، ودقة العرض تبلغ 1228 * 2700 بكسل.

الهاتف مزود بكاميرا أمامية بدقة 13ميجا بكسل، والكاميرا الخلفية رباعية الأولى منها بدقة 64 ميجا بكسل والثانية تدعم خاصية التصوير الواسع بدقة 50 ميجا بكسل، والثالثة تختص بتصوير الماكرو والألوان وتأتي بدقة 40ميجا بكسل، والرابعة تختص بعمل البورتريه وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل، كما أنها مزودة بفلاش ثنائي من نوع ليد فلاڜ.

الذاكرة الصلبة بسعة (68 ،256 512 ( جيجا بايت.

تأتي البطارية بسعة 4360 ميللي امبير، والشاحن 66 وات.

الهاتف متوفر باللون الابيض والاسود والازرق.

الهاتف يعمل بمعالج نوع SNAPDRAGON 888.

الهاتف مقاوم للماء والغبار.

نظام التشغيل HarmonyOS 2.0.

هواوي تعلن عن هاتفي HUAWEI P50 POCKET و HUAWEI P50 PRO

تسعى دائما هواوي إلى بذل أقصى ما لديها من مجهود لكي تظل متواجدة بشكل قوي وفعال في عالم التكنولوجيا، وإنتاج هواتف بأفضل المواصفات الفنية والخامات، ولكن لاتزال ليس لها القدرة على استخدام خدمات جوجل مما يقلل من حجم مبيعاتها بالاسواق.

مواصفات ومميزات الهاتفHUAWEI P50 POCKET

تم تصميم الهاتف بشكل جمالي ليتناسب مع الموضة والابتكارات التكنولوجية، وايضا جاء لتلبية متطلبات العالم بتصميم الهواتف القابلة للطي، فهو قابل للطي بحيث يمكن وضعه في الجيب بكل سهولة، الهاتف مزود بكاميرا مزدوجة مصفوفة تجعل الصور أكثر وضوحًا وواقعية، و يتميز أيضا بشكله وألوانه الرائعة الابيض والذهبي، ويزن حوالي 190 جرام، ومزود ببطارية سعة 4000 ميللي أمبير، و الهاتف مزود بمعالج SNAPDRAGON 888 ونظام تشغيل EMUI 12، كما أنه مزود بكاميرا أمامية بدقة 10.7 ميجا بكسل وكاميرا رئيسية بدقة 40 ميجا بيكسل بالإضافة إلى كاميرا الزاوية الواسعة بدقة 13 ميجا بيكسل.