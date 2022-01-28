نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحميل لعبة فورت نايت download fortnite على جميع اجهزة الأيفون والأندرويد والبلاي ستيشن في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحميل لعبة فورت نايت download fortnite لعبة فورت نايت صنفت من أحسن الألعاب القتالية التي يمكنك أن تقوم باستخدامها أو بلعبها، لأنها من الألعاب التي تبهرك بألوانها والأسلحة الرائعة التي دخلت في تكوينها، ويمكنك العمل لعبها والتسجيل عليها بمنتهى السهولة، لكن للأسف جاءت شركة Epic Games بعمل بعض المشاكل التي جعلت شركة آبل وجوجل بشن حرب عليها، لذلك هيا نتعرف عليها.

طريقة تحميل لعبة فورت نايت download fortnight على الجوال والأيفون في 3 دقائق فقط

تحميل لعبة فورت نايت download fortnite

الصراعات بين آبل وجوجل مع لعبة فورت نايت

قامت شركة Epic Games بالعمل على وضع نظام جديدة لآلية الدفع الخاصة بها، لأن جعلت خاصية الدفع داخل تطبيق اللعبة ذاته نفسه، حتى أن الخصومات لدى لعبة فورت نايت وصلت إلى 20%، لذلك أسعار جوجل وآبل ضربت تمامًا، قامت شركتي آبل وجوجل بخسارة الكثير من أموال العمولة التي تأخذها من اللعبة وهي 30% مع كل عملية يقوم اللاعبين بعملها حتى يتمكنوا من تطوير مستوى اللعب الخاص بهم.

فورت نايت 2020

ذلك جعل الشركتين بالهجوم على الشركة المصنعة للعبة فورت نايت، لكن الشركة عملت على أخذ الخطوة الأولى وقامت برفع دعوى قضائية تقول فيها أن شركة آبل تعمل على استغلال الأسواق الإلكترونية لأنها تعمل على احتقار السوق بسبب نظام التشغيل الهواتف الخاص بها، كما أن الشركة Epic Games إذا قامت بفوز في هذه المعركة بالتأكيد ستعمل على مطالبة شركتي آبل وجوجل بالسماح لكافة مطورين التطبيقات بالعمل على إصدار وتطوير الألعاب والتطبيقات دون العمل على جعلهم يقومون بأخذ العمولات.

فورت نايت Fortnite

لكن إذا وصل الأمر لحائط سد ممكن أن تتواصل كلا الشركتين مع الشركة المصنعة للعبة فورت نايت حتى يتم التسوية ووضع حل يريح الطرفين، وممكن أن يتم إلغاء النظام الدفع التي تقوم شركة Epic بتلقيه في الوقت الحالي، أو أن تقوم الشركتين بالعمل على وضع حل يسوي الطرفين.

قم بتنزيل لعبة Fortnite للكمبيوتر Fortnite Battle Royale من ميديا ​​فاير ، برابط مباشر وصغير الحجم ، واحدة من أقوى ألعاب الأكشن والمهام وألعاب المغامرات خلال الأشهر القليلة الماضية ، عرفها الملايين من محبي القتال ، ظهرت منذ وقت ليس ببعيد ، في أواخر يوليو 2017 على وجه التحديد. ظهرت مؤخرًا ولكن بنجاح وتحميلات أكثر مما كان متوقعًا ، وسرعان ما دخلت إلى قلوب اللاعبين والشباب من جميع الأعمار والأنواع ، اللعبة صغيرة في التنزيلات وتعمل على أي جهاز ، والجدير بالذكر أنها متوفرة على العديد من المنصات المختلفة ، على سبيل المثال يمكنك تنزيل اللعبة على جهازك المحمول Android أو iPhone