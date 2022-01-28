نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلول مصرفية سهلة وسريعة للغاية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحلول المصرفية قامت بخدمات رقمية مميزة لعملائه بما يتواكب مع تطلعات المصرف في تحقيق الريادة الرقمية واستمرار نهج المصرف، وأعلن عن إطلاق تطبيق الراجحي المطور يقدم الكثير من الخدمات في أي وقت ممكن، وأعلنت الحلول المصرفية عن تطور وتصميم جديد عن تجربة مصرفية شخصية تقوم بإعدادها علي حسب رغبة الشخص نفسه، وتوضح جميع المعاملات المصرفية في أي وقت.

ومن الجدير بالذكر أن الخدمات والمنتجات التي سوف يتم الحصول عليها دون الذهاب إلى أحد الفروع الآن أصبح التسويق من خلال المتجر الإلكتروني في تطبيق الراجحي المطور ويمكن الحصول على التمويل الشخصي في لحظات.

إصدار بطاقات الصراف الآلي:

إصدار بطاقة الصراف الآلي أو استخراج واحدة بدلاً من الأخرى في حالة إنتهاء الصلاحية.

طباعة دفتر الشيكات Cheque Book Printing :

سوف يتم الحصول على دفاتر الشيكات بدون حاجة إلى تقديم طلب مسبق( حصول فوري)

دفع الفواتير Pay Bills :

سوف يتم سداد الرسوم الحكومية جميعها وفواتير الهاتف الأرضي والجوال، وفواتير المياه والكهرباء أيضا.

مزايا المصرف الراجحي :

١. يتم تحويل الأموال محليًا ودوليًا.

٢. سوف يتم تحويل الأموال الفوري في أي مكان وأي وقت.

كشف حساب موجز :

للحصول على كشف حساب موجز لرصيدك وتفاصيل معاملاتك.

الاستعلام عن الرصيد:

يتم الاستعلام عن حسابك وأرصدة بطاقتك وتمويلات من أجهزة أسرع في وقت أقل.

تحديث رقم هاتفك الجوال:

يمكن تسجيل رقم الجوال أو تحديثه في خطوات سريعة

إصدار فوري لبطاقات خصم الصراف الآلي:

تكون أجهزة الخدمة الذاتية مجهزة بتشفير للشرائط الممغنطة والشرائح الذكية وهو ما يسرّع من الإصدار الفوري.

طباعة كشف حساب لآخر ستة أشهر:

سوف يتم الحصول على كشوفات الحساب السابقة حتى ستة أشهر فقط.

إضافة مستفيد:

يمكن إضافة مستفيد إلى أي من حساباتك الحالية في مصرف الراجحي من خلال أجهزة الخدمة الذاتية أيضا.

رقم الآيبان :

يتم عَرْض رقم الآيبان على الشاشة، أو طباعته، أو إرساله في رسالة نصية على رقم الجوال.

تتم انتشار الأجهزة أسرع بكثير من مصرف الراجحي في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ويمكنك إستخدام المواقع الأكثر سرعة للحصول على الجهاز الأقرب.

وقد تجد الإشارة إلى أن في الفترة الأخيرة أوضح بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية على أن يوجد فرع للنساء فقط خاص لمصرف الراجحي السعودي، حيث أن هذا لكي يتم راحة العملاء المستفيدين من خلال البنك، وهذا خاص بالنساء وخاص به، وراحة السيدات في المملكة، وأضاف إلى ذلك أن بنك الراجحي أوضح عن تقديم خدمات التفعيل المحفظة مباشرة، أو يقوم المستفيدين بالمشاركة في صناديق استثمار الراجحي السعودي.