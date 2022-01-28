تثبيت فيفا 2021 تحديث انتقالا اللاعبين 2022 مع التعليق العربي

فيفا 2021 واهم المميزات حيث أن هذه اللعبة من أهم الألعاب التي يعشقها محبين كرة القدم وتمتلك هذه اللعبة عدد كبير من الأفراد الذين يستخدموها ويسعون إلى تنزيلها على هواتفهم الجوال والكثير من الأفراد يسعون إلى استخدامها نظرا لأنها تحقق جو من المتعة والرفاهية أثناء اللعب وتعتبر هي المنافس المباشر للعبة أي فوتبول التي تحاكي رياضة كرة القدم أيضا زتعمل اللعبة علي العديد من منصات الالعاب الإلكترونية مثل بلاي ستيشن وأكس بوكس إلي جانب نظام أندرويد وأي أو أس للهواتف المحمولة ويريد العديد من الأفراد إلى تنزيل النسخة الجديدة من هذه اللعبة لهواتف الأندرويد، وذلك ما نتحدث عنه بالتفصيل في مقالنا اليوم.

تثبيت فيفا 2021 واهم المميزات

أن هذه اللعبة تم إطلاقها لأول مرة على مواقع التحميل المشهورة في عام 1993 وتعد هذه اللعبة لعام 2021 من لاهم الألعاب الفيديو التي لاقت رواجا كبيرا في تخصص العاب كرة القدم.

قامت الشركة الكندية إي أيه سبورتس بالعمل على تحقيق مزيد من التقدم في خلال السنوات السابقة.

أن الشركة الأساسية التي قامت بأطلاق هذه اللعبة هي شركة أمريكية تدعى إلكترونيك آرتس وتم إطلاق العديد من الأشكال الأخرى لأجهزة الأندرويد، وحازت لعبة فيفا 2021 على المرتبة الأولى للعديد من ألعاب كرة القدم.

ذلك لما تتيحه هذه اللعبة للعديد من الإمكانيات المتطورة في لعب كرة القدم ويتاح للاعب اختيار الشكل المناسب له، وقد حققت هذه اللعبة محافظة كبيرة بينها وبين لعبة بيس 2021 على مستوى العالم العربي.

لكنها تتقدم على لعبة بيس بنسبة الأفراد المستخدمين لها على مستوى العالم.

طريقة تثبيت لعبة فيفا 2021 لأجهزة الموبايل

أن العديد من الأفراد يرغبون في تحميل هذه اللعبة على هواتفهم الجوال وذلك من خلال الخطوات التالية:

الذهاب إلى متجر التطبيقات جوجل بلاي

ثم كتابة fifa 21 في صندوق البحث.

بعد ذلك الضغط علي أيقونة تثبيت اللعبة.

ماهي مميزات تحميل fifa 2021 للاندرويد

أن هذه اللعبة توفر العديد من المزايا للمستخدمين لهذه اللعبة وهذه المزايا تتمثل في الآتي:

أن الإصدارات القديمة لهذه اللعبة تشتمل على العديد من المزايا والإمكانيات المتقدمة مع تقديم العديد من التجديدات في الإصدار الجديد.

كذلك النسخة الجديدة من هذه اللعبة تعمل على معالجة كل عوامل الضعف والقصور في النسخ القديمة للعبة وتتمثل أهم المميزات في هذه اللعبة في التوسل الى المهمات الخاصة باللاعب.

بالإضافة إلى أن هذه اللعبة تحقق عالم واقعي أثناء اللعب، ومن أهم الأفعال الواقعية في هذه اللعبة. هي إصدار صفارات الجماهير ودعم الجمهور وذلك يحقق جو من المتعة والرفاهية للاعبين أثناء اللعب.

إضافة العديد من التقنيات الحديثة المسلية مثل ميزة الفيديو وتوفر هذه اللعبة ميزة VAR التي تحقق العالم الواقعي للعبة من خلال إرسال الحكم من خلال الشاشة.

بالإضافة إلى تطبيق وضع volta الذي حقق لها قدر من الرواج الكبير. كذلك قد تم اطلاق عدد من اللاعبين لهذه اللعبة وذلك في النسخة الجديدة لها لعام 2021 م

بالإضافة إلى مجموعة من لافتات الموسيقى في هذه اللعبة وان لاعبين هذه اللعبة يدعوا بالأسطورة. وذلك نظرا لحداثة النسخة الجديدة من هذه اللعبة بالإضافة إلى دعم هذه اللعبة لخاصية الفيديو.

الاضافات الجديدة للعبة fifa موبايل 2021 للاندرويد