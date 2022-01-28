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عمر شويل - جدة طريقة رسمية من جوجل ومضمونة 100% للربح من الانترنت بعيداً عن الأوهام، يسعى الكثير من الشباب إلى الحصول على وظيفة مضمونة تمكنهم من ربح الكثير من المال خلال أقل فترة ممكنة، ومع الانفتاح الذي يعيشه العالم حالياً ظهرت الكثير من الفرص الجديدة لربح المال من المنزل. نقدم لكم اليوم أحد المجالات الجديدة على الشباب العربي للعمل والربح أونلاين، هذا المجال لا يحتاج إلى شهادات معينة ويستطيع الطلبة تعلمه والاستفادة من أرباحه المادية الرائعة، إليكم أفضل مجال مربح 2022 يمنحك دخل شهري في المتوسط 10 ألاف ريال هو مجال UX ديزاين أوما يسمى بتصميم تجربة المستخدم.

طريقة مضمونة %100 للربح من الإنترنت 2022

يحتاج مجال UX Design إلى أشخاص ذو فكر إبداعي مع إمكانية التعامل مع الألوان والبحث بشكل مستمر، قامت شركة جوجل بتقديم مسار تعليمي تستطيع من خلاله تعلُم هذا المجال منذ البداية وحتى الوصول إلى درجة الإبداع: لذا لا يجب أن يكون لديك خبرة في المجال للبدء فيه. بعد الإنتهاء من مسار جوجل التعليمي تجد أنه لديك مجموعة من المشاريع قد قمت بتصميمها، بالإضافة إلى CV رائع و تجد نفسك تعلمت مهارات المقابلات الشخصية التي تخص هذا المجال في الوطن العربي و العالم أجمع.

كل ما عليك هو الدخول إلى Google UX Design Certificate من خلال Coursera، وذلك لمتابعة المسار التعليمي الذي يستغرق 10 ساعات دراسية فقط في الإسبوع، هذا الأمر يمكنك من تخطي المسار بالكامل خلال 6 شهور ثم تبدأ في المجال، يمكنك تسريع مدة المسار أو تبطئته حسب إختيارك، ويبلغ متوسط رواتب هذا المجال 58 ألف دولار سنوياً وهو شرعي 100% ومضمون للربح من الإنترنت. فور الدخول إلى GOOGLE UX نجد طريقتين للإشتراك في هذا المسار، الطريقة الأولى هي الحصول على الإسبوع الأول مجاني ثم يتم سداد 29 دولار إشتراك شهري، وفي نهاية المسار الذي قد يستغرق ثلاث أشهر أو أكثر حسب إختيارك يتم الحصول على 7 شهادات معتمدة.

دورة UX DESIGN مجانية من جوجل

أما الطريقة الثانية يتم النقر على Courses ثم النقر عل Enrall For Free حيث يظهر خيار جديد وهو Audit يتم النقر عليه، ثم يتم فتح الكورس بالكامل لك كمستمع أي يتم الدراسة بالكامل مجاناُ و لكن بدون الحصول على شهادات، لذا هناك طريقة يمكنك من خلالها دفع 29 دولار فقط و الحصول على الكورس مع الشهادات، حيث يتم الدراسة بالمجال كما سبق وذكرنا الطريقة وفور الإنتهاء منها يتم إستخدام الطريقة الأولى والحصول على إسبوع مجاني ثم يتم سداد شهر واحد بقيمة 29 دولار يتم فيه مراجعة ما تم دراسته ثم الإختبار و الحصول على الشهادات.

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هناك طريقتين للحصول على العمل في مجال UX DESIGN، الطريقة الأولى إذا أردات العمل كموظف لدى إحدى الشركات يتم الدخول إلى موقع LINKED IN ثم دعم البروفايل الخاص بك بالبورتفوليو الذي يضم مجموعة المشاريع التي قد قمت بإنشائها، حيث يظهر في أيقونة JOBS كافة الوظائف المناسبة لك وهذه الطريقة مضمونة جدا للحصول على الوظيفة وربح المال. الطريقة الثانية وهي العمل كفري لانسر لدى مواقع العمل الحر العربية مثل موقع خمسات وموقع مستقل وغيرها، أما إذا أردت التعامل في أسواق العمل العالمية يتم التسجيل لدى موقع UPWARD أو موقع FREELANCER، إلى جانب ذلك يمكنك عرض مشاريعك على السوشيال ميديا لزيادة الربح.