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عمر شويل - جدة أرخص عروض بيع هواتف سامسونج جميع الإصدارات وأفضل الأسعار على الإطلاق، نقدم لكم اليوم أفضل العروض وأرخص الأسعار المتوفرة في يناير 2022 على هواتف سامسونج الذكية، حيث توفر سامسونج جالاكسي A31 لدى بوخمسين سعة 128 جيجا بايت باللون الأسود بسعر 985 ريال ويصلك خلال يومين، كما توفر الهاتف سعة 64 جيجا بايت و4 جيجا رام باللون الأسود بسعر 1455 ريال لدى أمازون السعودية.وتوفر سامسونج جالاكسي A21S سعة 128 جيجا بايت و4 جيجا رام باللون الأبيض لدى أمازون السعودية بسعر 944 ريال، كما توفر الهاتف سعة 64 جيجا بايت باللون الأسود لدى مكتبة جرير بسعر 819 ريال والتوصيل مجاني، وتوفر بسعة 64 جيجا بايت باللون الأبيض لدى أسواق العثيم بسعر 675 ريال.

أرخص عروض بيع هواتف سامسونج

وتوفرت أيضاً ضمن عروض جوالات سامسونج وأرخص الأسعار المتوفرة حالياً نسخة جالاكسي S20، سعة 128 جيجا بايت و8 جيجا رام شبكة الجيل الرابع ويدعم 2 شريحة، يتوفر الهانف باللون الرمادي لدى أمازون السعودية بسعر 4065 ريال ويصلك خلال ثلاث أيام، كما يتوفر الهاتف بنصف السعة الداخلية لدى اكسيوم تيليكوم بسعر 2899 ريال والتوصيل مجاني.

يتوفر سامسونج جالاكسي S20 بلس باللون الرمادي ويدعم شبكة الجيل الخامس لدى أمازون السعودية بسعر 3967 ريال، كما يتوفر الهاتف باللون الأزرق بتقنية الجيل الرابع فقط لدى نون بسعر 4299 ريال والتوصيل مجاني. أما نسخة ultra 5G من هاتف سامسونج جالاكسي S20 سعة 128 جيجا بايت و12 جيجا رام ، فقد توفرت باللون الأبيض لدى أمازون السعودية بسعر 3750 ريال وهو أقل سعر للجوال.

أفضل عروض جوالات سامسونج

يتوفر هاتف سامسونج جالاكسي S21 سعة 128 جيجا بايت و8 جيجا رام شبكة الجيل الخامس، باللون الزهري لدى أمازون السعودية بسعر 2499 ريال، يتوفر الهاتف باللون الأبيض سعة 256 جيجا بايت لدى مكتبة جرير بسعر 2799 ريال ويصلك مجاناً، يتوفر لدى اكسترا باللون البنفسجي بسعر 2799 ريال والتوصيل مجاني أيضاً، يتوفر باللون الأبيض سعة 128 جيجا بايت لدى ماي ستور بسعر 2999 ريال وخدمة التوصيل مجانية، يتوفر لدى نون جرافيت بسعر 2699 ريال والتوصيل مجاني أيضاً.

يتوفر هاتف سامسونج جالاكسي S21 بلس سعة 128 جيجا بايت و 8 جيجا رام شبكة الجيل الخامس، باللون الأسود لدى أمازون السعودية بسعر 3444 ريال، باللون الفضي الفانتوم لدى تخفيضات الجوال بمكتبة جرير بسعر 3099 ريال وخدمة التوصيل مجانية، وباللون الأسود لدى فيرجن ميجاستور بسعر 3999 ريال والتوصيل مجاني أيضاً، باللون الأسود لدى اكسترا بسعر 3099 ريال والتوصيل مجاني، باللون الأسود الفانتوم لدى نون بسعر 3099 ريال وأيضاً خدمة التوصيل مجانية.