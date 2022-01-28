طريقة تثبيت ماين كرافت 2022 Minecraft الأصلية للأندرويد والايفون

طريقة تثبيت ماين كرافت 2022 Minecraft وهي من الألعاب التي لاقت نجاح كبير بين عاشقين الألعاب الإلكترونية، فهي تعتبر من ألعاب الأبداع والتحدي، وقد حققت هذه الألعاب شهرة بين المستخدمين سواء كانت أعمارهم كبيرة أو صغيرة، ونحن هنا سوف نتعرف على أهم الطرق والتي يمكن من خلالها تشغيل لعبة ماين كرافت Minecraft، لأجهزة الكمبيوتر والأيفون والاندرويد.

طريقة تثبيت ماين كرافت 2022 Minecraft للكمبيوتر وتشغيلها

تثبيت ماين كرافت 2022 عملية سهلة وبسيطة ولا تتطلب أي مجهود، عليك فقط أتباع خطوات تثبيت لعبة ماين كرافت والتي سوف توضحها وكذلك عملية التثبيت، وبعدها سوف تستطيع التمتع بتجربة واحدة ممتعة مع لعبة ماين كرافت، وخطوات التثبيت هي:

قم بالحصول علي اللعبة على أجهزة الكمبيوتر من خلال الموقع الرسمي للعبة ماين كرافت minecraft.net.

بعد انتهاء مرحلة الحصول علي قم بالضغط على ملف اللعبة، وقم بالبدء في عملية التثبيت بالطريقة المعتادة، ولكن يجب عليك أن تظل متصل بشبكة الإنترنت لأن أثناء عملية التثبيت تحتاج إلى تنزيل بعض الملفات.

سوف تظهر لك أيقونة لعبة ماين كرافت على سطح جهازك، وسوف تظهر بواجهتها الافتتاحية، والآن يجب أن تقوم بإنشاء حساب خاص بك على الموقع الخاص بلعبة ماين كرافت الرسمي.

بعد ذلك يمكنك الدخول على اللعبة من خلال الحساب الذي قمت بإنشائه و تمتع بلعب لعبة ماين كرافت بمفردك أو مع الآخرين.

يمكن الحصول علي اللعبة على جميع أجهزة الهواتف الذكية الحديثة من Google play, أو المتجر المخصص ل Apple.

متطلبات الحصول علي لعبة ماين كرافت للكمبيوتر

يجب أن تتوافر إمكانيات محددة في الجهاز الذي سوف يتم الحصول علي لعبة ماين كرافت عليه ومن هذه المتطلبات ما يلي: