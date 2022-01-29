نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ايه الي يشغلها .. طريقة تشغيل لعبة ماين كرافت الإصدار الجديد 2022 Minecraft وجولة حول اللعبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تشغيل لعبة ماين كرافت، تعتبر هذه اللعبة من أهم الألعاب التي اشتهرت خلال الفترة السابقة، فقد أهتم بها الكثير من الشباب حول الوطن العربي، لكي يقوموا بخوض مباراة بداخلها لتجربة مغامرة جديدة، فيوجد قاعدة جماهيرية كبيرة لهذه اللعبة، سواء من مستخدمي الهواتف، أو أجهزة الحاسوب، وتعد هذه اللعبة من الألعاب التابعة لشركة مايكروسوفت، كما تتميز بأنها من أسهل الألعاب من ناحية تشغيلها، على جميع أنواع الهواتف والأجهزة المختلفة.

طريقة تشغيل لعبة ماين كرافت

يمكنك تشغيل لعبة ماين كرافت على أجهزة الحاسوب من خلال الدخول على المتصفح، وكتابة أسم اللعبة في المكان المخصص للبحث، وسيظهر مباشرًة الموقع الرسمي للعبة، فقم بالنقر فوقة لتتمكن من تنزيل وتسطيب اللعبة على جهازك، ومن ثم قم بفتح اللعبة وكتابة كافة البيانات المطلوبة، والقيام بإنشاء حساب على مايكروسوفت أوفيس.

طريقة تشغيل لعبة ماين كرافت على هاتف ايفون

تعتبر هذه اللعبة من أهم ألعاب التسلية التي أهتم بها الكثير خلال الظروف التي مرت بها البلاد، كما أهتم الكثير من مستخدمي الايفون بمعرفة طريقة تشغيل اللعبة، والتي كانت كالتالي:

قم بفتح متجر آب ستور على الهاتف.

أدخل أسم اللعبة في المكان المخصص للبحث.

أنقر فوق كلمة تحميل وأنتظر حتى يتم تحميلها وتثبيتها على الهاتف.

قم بفتح اللعبة، وتسجيل البيانات المطلوبة لكي يتم تشغيلها.

طريقة تشغيل اللعبة على الاندرويد

يمكن لمستخدمي أجهزة الاندرويد تشغيل اللعبة على هواتفهم من خلال الخطوات التالية:

قم بالدخول على متجر جوجل بلاي على الهاتف الخاص بك.

أكتب ماين كرافت في محرك البحث.

انقر على كلمة تحميل، ومن بعدها تثبيت.

افتح اللعبة بعد ذلك وقم بإنشاء حساب بداخلها، وتسجيل البيانات المطلوبة.

لعبة ماين كرافت

تعد هذه اللعبة من أهم الألعاب التي تعتمد على الفكر الإبداعي للاعب، حيث يقوم اللاعب بتشكيل الأشياء الموجودة في اللعبة بصورة معينة من إبداعه، كما تقوم اللعبة بتقوية مهارات اللاعب من خلال البناء، وترتيب المكعبات بالشكل المميز، فلهذا يهتم الكثير بتنزيلها لكي يقوموا بخوض التجربة الجديدة، والبعد عن ألعاب القتال العنيفة الأخرى، والجدير بالذكر أنه يمكن تنزيل اللعبة على أنواع الهواتف القديمة حيث أن هذه اللعبة خفيفة ولا تحتاج إلى مساحة كبيرة لتثبيتها.