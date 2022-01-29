طريقة تحميل efootball pes 2021 بأحدث أنتقالات اللاعبين وتعليق عربي

efootball pes 2021 واهم المميزات حيث تعد هذه اللعبة التي يطلق عليها لعبة بيس من أقدم ألعاب كرة القدم التي أصدرت في عام 1998 من خلال أكبر مطوري الالعاب الالكترونية كوماني التي أطلقت 18 جزء من ألعاب بيس حتي وقتنا الحالي قبل أن يتم تعديل اسمها في العام السابق، وكانت هذه اللعبة تعمل من خلال موقع بلاي سيتشن ثم بدأ اللعب بها من خلال العديد من المواقع الإلكترونية وتم تحميلها على معظم الهواتف الجوال التي تدعم نظام أندرويد وأي أو أس وبعد أن تم أتاحتها على مخزن التطبيقات الخاص بهواتف الأندرويد حصلت على أكثر من 100 مليون عملية تحميل لها، ولمعرفة اهم مميزات efootball pes 2021 يرجي متابعة مقالنا اليوم.

تثبيت efootball pes 2021

لابد من تشغيل خدمة الانترنت على الهاتف الجوال ثم الدخول إلى مخزن التطبيقات في الهاتف.

ثم النقر على كلمة البحث في أعلى الشاشة ثم كتابة اسم اللعبة efootball pes2021 ثم اللعبة اللعبة في بداية الصفحة.

ثم النقر على كلمة تثبيت ثم بعد تحميل اللعبة يتم فتحها وتسجيل المعلومات المطلوبة فيها ليتم اللعب بسهولة مع توفير بعض الأشكال المختلفة لهذه اللعبة من خلال الإنترنت سواء اللعب من خلال المستخدم فقط أو مع لاعب آخر أو من خلال الإنترنت مع أحد الأصدقاء.

اهم مميزات Efootball pes 2021

تتميز هذه اللعبة بعدد من المزايا الممتعة وهي كالآتي:

وجود عدد من الرسومات والأشكال الفنية التي تتميز بالصورة الجيدة وأعمال الجرافيك العالية الجودة

تصوير أدق التفاصيل في اللعبة وهي صورة اللاعبين والملابس والعمل على الارتقاء بعمل اللاعبين.

رفع مستوى واقعية اللعب والأدوات المستخدمة في اللعب والقيام بالمنافسة مع العديد من الألعاب من خلال الإنترنت مع أفراد آخرين مجهولين بالنسبة للمستخدم.

بالإضافة إلى القيام باللعب مع أحد الأصدقاء أو عن طريق الشبكة المحلية.

أمكانية التحكم في طريقة اللعب مع انتقاء أفراد لفريق اللعب وأمكانية تزويد أعداد الفريق من خلال اضافة أفراد آخرين.

العمل على تطوير قدرات ومهارات اللاعبين بصفة مستمرة ويتاح إدارة اللاعبين من خلال أكثر من أسلوب ونظام للعب.

متطلبات تشغيل بيس 21 للاندرويد

لابد من وجود نسخة الأندرويد المتاحة للهواتف الحديثة أعلى من 5.1 ولابد من وجود نظام للمعالجة الرباعية النواة Qiad Cpu ولابد من وجود ذاكرة للوصول العشوائي “الرامات” كحد أقل ليصل إلى 3 جيجا بايت، وذلك لضمان عدم إيقاف هذه اللعبة أثناء اللعب ولابد من وجود مساحة كافية لتحميل اللعبة لأكثر من 2 جيجا بايت.