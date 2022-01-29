نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشغيل Grand Theft Auto للاندرويد جميع الإصدارات الحديثة 2022 ومتطلبات GTA V APK في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشغيل Grand Theft Auto للاندرويد ، اجتاحت العالم أنظمة هواتف مختلفة فائقة الأداء التكنولوجي والتي تتمتع بإمكانيات تشبه أجهزة الكمبيوتر والبلاي ستيشن. مما أدي إلى تشجيع كبير لشركات الألعاب والتي منها شركة روك ستار جيم. المصدرة لنسخ لعبة Grand Theft Auto: San Andreas، لعبة Grand Theft Auto: Vice city، وجراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز. والآن سوف نرد على كثير من الأسئلة حول كيفية تحميل لعبة GTA V للاندرويد جميع إصدارات العام الجديد 2022. والمتاحة الأن على الهواتف المحمولة ويمكن التمتع بها والدخول في عالم الإثارة والتشويق. كما سنقوم أيضا بعرض جميع متطلبات اللعبة على الجوالات الأندرويد. وذلك من خلال موقعكم المفضل (ثقفني).

تشغيل Grand Theft Auto للاندرويد إصدار GTA: San Andreas

لعبة Grand Theft Auto: San Andreas من أفضل إصدارات روك ستار والتي لها تحديثات سنوية. مما دفع أصحاب المواقع على الأنترنت المتخصص في برمجة وتعديل ملفات اللعبة تقوم بتعديلات عليها وتنزيلها على مواقعهم لجذب زائرين للحصول على لعبة GTA V الأصلية. ولكن نحن نحذر من تضليل تلك المواقع. حيث أن GTA V APK سان أندرياس متواجدة فقط من خلال جوحل بلاي ويتم البحث عن إصدار GTA: San Andreas ويتم النقر عليها. ثم إحضار بطاقة الائتمان والدفع من خلالها قيمة اللعبة 30 ريال سعودي وما يعادل تلك العملة في البلاد الاخرى.

متطلبات تشغيل إصدار GTA: San Andreas نسخة 2022

تشغيل Grand Theft Auto للاندرويد إصدار سان أندرياس تتمتع بجرافيك خرافي يعمل على أنظمة تشغيل فائقة السرعة. حيث لا تعمل لعبة Grand Theft Auto: San Andreas على الهواتف ذات المواصفات المتوسطة نظرا لما تم ذكرة من تكنولوجيا فائقة. ويتم تشغيلها على المواصفات الأتية.

يجب أن تكون متاحة سعة تخزينية لا تقل عن 5 جيجا بايت. بجانب التحديثات التي تصل إلي 5 جيجا أخرى.

رامات الهاتف 6 جيجا أقل شئ.

كما تعمل لعبة GTA V APK سان أندرياس على معالج ثماني النواة وينصح بمعالج SNAP DRAGON 865G المخصص للألعاب.

سان أندرياس على معالج ثماني النواة وينصح بمعالج SNAP DRAGON 865G المخصص للألعاب. رسوميات اللعبة وهي وجوه الشخصيات والسيارات والأسلحة تعمل بجرافك كبير مما يعني أن من الواجب وجود معالج رسوميات أدرينو 650.

تشغيل Grand Theft Auto للاندرويد إصدار لعبة Grand Theft Auto: Vice city

جراند ثفت أوتو فايس سيتي هي الإصدار الذي أشهر روك ستار وأخرجها إلى النور في عام 2001. حيث كانت تسمى هذه اللعبة في وقتها في الوطن العربي لعبة سرقة السيارات الكبرى أو حرامي السيارات الكبرى. كما يمكن الآن التمتع باللعب على الهاتف المحمول من خلال تنزيل لعبة Grand Theft Auto: Vice city من على جوجل بلاي حيث أن خطوات فايس ستي عي نفس خطوات GTA: San Andreas. ولكن فقيمة اللعبة أقل وهي 20 ريال سعودي. ولكن تختلف مواصفات هاتف تشغيل جراند ثفت أوتو فايس سيتي عن سان أندرياس وهي كالتالي.

سعة تخزين 3 جيجا بايت.

رامات 4 جيجا فقط.

معالج متوسط 732G سناب دراجون.

أندرويد 10.

تثبيت لعبة GTA V للاندرويد إصدار جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز

ليبتري سيتي ستوريز مرتبطة إلى حد ما بإصدار لعبة Grand Theft Auto: Vice city في الشكل وكذلك مرتبطة بإصدار لعبة Grand Theft Auto: San Andreas في أحداث القصة. ولكن يعتبر تشغيل Grand Theft Auto للاندرويد لبيبرتي سيتي ستوريز. قليل جدا على أجهزة الهواتف المحمولة وعدد تحميلها لا يتخطى 500 ألف عملية تحميل عكس جراند ثفت أوتو فايس سيتي وسان أندرياس والذي تخطى عدد تحميلاتهم 2 مليون عملية تنزيل على الهواتف الاندرويد. ويمكن الحصول على GTA V APK سيتي ستوريز أيضا من جوجل بلاي ولكن بنفس قيمة GTA: San Andreas وهي ثلاثون ريال سعودي. كما يتم تشغيل اللعبة على نفس مواصفات فايس سيتي بدون أي مشاكل.

والآن قد وصلنا لنهاية تشغيل Grand Theft Auto للاندرويد إصدارات لعبة Grand Theft Auto: Vice city، GTA: San Andreas، وليرتي سيتي ستوريز. كما وتعرفنا على مواصفات الهواتف التي يتم تشغيل الإصدارات عليها.