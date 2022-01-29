شحن جواهر فري فاير بالحساب 2022 عن طريق id مركز غارينا للشحن الرسمي

هناك أكثر من موقع يمكنك شحن جواهر فري فاير بالحساب وبكميات تصل إلى آلاف الجواهر، إذا كنت تفكر في شراء جواهر بطرق رسمية إليكم خطوات الدخول على مركز غارينا للشحن الحقيقي، وذلك عن طريق موقع shop2game للشحن الرسمي دون الدخول على مواقع الهكر وشحن جواهر مجانية قد تضرك تلك المواقع إذا وضعت فيها معرف اللاعب وحسابك، وكذلك وسائل الدفع، ونظرًا لكثرة مستخدمي اللعبة نقدم لكم وسيلة الحصول على جواهر garena.com free fire.

شحن جواهر فري فاير بالحساب

تحديثات فري فاير 2022 الجارية هو تحديث الإنارة والذي يتضمن تحديثات وضع كلاش سكودا، المتضمن إنزال جوي إضافي، ومنطقة جديدة في برمودا، ولذي يتنافس معك في المعركة قرابة 49 لاعب آخرون حول البقاء على قيد الحياء في النهاية منتصرًا من خلال خوض المعارك واستخدام جواهر فري فاير في شراء الأسلحة والعتاد، ويتم ذلك عن طريق دخول موقع قارينا الرسمي للشراء الإلكتروني.

هل يمكن شحن جواهر فر فاير مجانا ؟

يأتي تساؤلات للعبة حول كيف يمكنني الحصول على جواهر فري فاير مجانية عن طريق الأيدي من اللعبة، وتأتي الإجابة بأنه لا يوجد ماسات مجانية، ولكن هناك العديد من الطرق للحصول على عناصر مجانية أو باللون الذهبي مثل:

الحصول على شخصيات وجلود وأزياء، وعناصر التجميع.

يمكنك شراء بعض الشخصيات بالذهب عن طريق متجر لعبة فري فاير.

عندما تكمل المهام كل شهر تحصل حينها على مكافئات مجانية باللعبة.

تقدم لك Luck Royales دورات مجانية.

يمكن الحصول على جواهر مجانية عند رفع مستوى حسابك.

عندما تشارك بأحداث اللعبة تحصل على مكافئات مجانية.

يمكنك استرداد أكواد فري فاير الترويجية.

عندما تلعب بالترتيب تحصل على رموز التصنيف والتي يتم استبدالها بمكافئات مجانية.

موقع غارينا للشحن الرسمي

يتم الدخول على موقع https://shop2game.com/

ثم اختيار الدولة التابع لها.

وبعد ذلك الضغط على تسجيل الدخول.

يقدم لك الموقع اختيار طريقة الدخول (Garena- أو Facebook).

ثم بالدخول تختار كمية الشحن المطلوبة.

ويظهر لك طريقة الدفع الالكترونية.

بذلك ستجد الكمية من شحن جواهر فري فاير بالحساب عن طريق id داخل حسابك في اللعبة.