نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تثبيت لعبة ماين كرافت Minecraft الصحيحة لهواتف الأندرويد بخطوات سهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة واحدة من أشهر ألعاب الفيديو الموجودة في الوقت، تتميز هذه اللعبة بالخيال والابتكار، حيث يقوم اللاعب ببناء المنازل حيث تقوم بشراء المواد اللازمة للبناء، كما من الممكن اشتراك أكثر من لاعب وتتيح اللعبة المحادثات الجماعية، للاعبين من مختلف دول العالم، فما عليك هو الاستمرار للبقاء أطول فترة ممكنة على قيد الحياة داخل اللعبة، تخطى عدد كبير من المراحل، وعند البقاء في اللعبة حاول اكتشاف المواد والمعادن واحصل عليها كي تساعدك في البناء، وتجد دائما آلاف الأشخاص يقومون بتحميل اللعبة يوميا.

لعبة ماين كرافت الأندرويد

تم تصنيع اللعبة في عام 2011 وتم تحديثها وتسعين الشركة المصنعة دائما إلى عمل التحديثات اللازمة للعبة وفي السنوات الأخيرة أصبحت من أكثر الألعاب انتشار حيث تجد عدد كبير من الشباب يبحث عن اللعبة، كما تتوفر اللعبة بشكل مجاني على متجر التطبيقات، وهناك عدد كبير من المواقع يمكنك تحميل اللعبة من خلالها، كما يمكن تحميلها أيضا من الموقع الرسمي للعبة، وتتوافر اللعبة لهواتف الأندرويد والأيفون، كما يمكن تحميلها على ويندوز، وتتميز اللعبة بعدد كبير من الألوان، كما تبهرك الزخارف الهندسية الموجودة، وتساعدك اللعبة في عمل صداقات مع عدد كبير من الأصدقاء داخل الوطن العربي وخارجه.

الطريقة الرسمية لتثبيت ماين كرافت

تجد دائما والكثير من الشباب والفتيات في الوطن العربية والعالم يبحثون حول كيفية تثبيت اللعبة بطريقة رسمية خوفا من الفيروسات التي تصيب الأجهزة من المواقع الغير معروفة، فهناك عدد كبير من الروابط المنتشرة ولكن أكثر الطرق أمانا هي تنزيل اللعبة عن طريق جوجل بلاي أو من خلال موقعة اللعبة الرسمي:

تنزيل اللعبة من جوجل بلاي

من الضروري عند تحميل أي لعبة أو تطبيق هو اتصال الهاتف بالإنترنت،

متاح استخدام الواي فاي أو داتا الهاتف.

نقوم بفتح تطبيق جوجل بلاي

نبحث عن اسم اللعبة من خانة البحث.

نختار اللعبة وتضغط عليها.

قم بالضغط على تنزيل اللعبة.

سوف تبدأ اللعبة بالتحميل بشكل تلقائي.

بعد الانتهاء من تحميل اللعبة.

قم بتثبيت اللعبة.

بعدها ادخل على إعدادات اللعبة.

إنشاء الحساب الخاص بك.

تنزيل اللعبة من موقع ماين كرافت

تتوافر اللعبة في الموقع الخاص بها وتقوم بتحميلها بشكل مجاني عن طريق الرابط: