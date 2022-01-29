نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع شحن شدات ببجي PUBG MOBILE الرسمي عن طريق ال ID بطريقة أمنه ومضمونة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع شحن شدات ببجي PUBG MOBILE الرسمي، يمكن للاعبين من أي مكان في العالم الحصول على شحن ببجي تلك اللعبة الأشهر في هذا العصر التكنولوجي الذي يعتمد بشكل كبير على العاب الفيديو من خلال الهواتف المحمول بشكل عام والاندرويد ايضا وذلك عن طريق الدخول في الموقع الرسمي للعبة واتباع خطوات الشحن الأمن والحصول على الهدايا المتميزة.

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كما أن شحن ببجي من خلال رصيد الحساب يحتاج الى مال من اجل شراء الشدات UC باعتبارها العملة الافتراضية للعبة كما يكون بإمكانك الحصول على جوائز من خلال العروض التي يقدمها الموقع الرسمي للعبة في هذا الصدد، ويمكن الحصول على الشحن عن طريق البال بال والتسجيل في موقع الهدايا وكتابة الايميل الخاص بك بعد اتباع الخطوات اللازمة من اجل استلام الرصيد الذي يتجاوز 75 دولار أمريكي والذي يمكنك من شراء ما تشاء من مستلزمات اللعب، ولموقع شحن ببجي الرسمي.

اكواد شحن PUBG MOBILE

هناك العديد من اكواد ببجي موبايل الغير مستعملة يمكنك الحصول عليها عند التسجيل في موقع PUBG MOBILE الرسمي للعبة واتباع ما يكون من خطوات لازمة وتسجيل البيانات المطلوبة وكتابة الاكواد التي يحتاج اليها اللاعب في الخانات المخصصة لذلك في الموقع ومن هذه الاكواد

D7OFYU5NO وايضا 5FGIOD33

DQIZBz76F وايضا R89FPLM9S

شحن شدات ببجي Midasbuy

يمكنك شحن شدات PUBG MOBILE والحصول على الشدات اللازمة لشراء السكنات والرقصات وما الى ذلك عن طريق

الدخول في الموقع الرسمي للعبة وهو موقع Midasbuy .

تحديد الدولة التي تقطن بها من بين دول العالم اجمع.

اختيار اسم اللعبة ببجي في الأيقونة المخصصة لأشهر اللعب.

كما يجب تحديد الشدات المطلوبة وكتابة الكمية التي تحتاج لها.

ثم إدخال الأيدي id او المعرف الخاص بك ثم اختيار وسيلة الدفع والدفع المباشر من اجل الحصول على الشدات.

شحن PUBG MOBILE من we

قامت الشركة المصرية للاتصالات we بالإعلان عن خدمة شحن شدات PUBG MOBILE وذلك عن طريق رصيد الموبايل، اذ تعمل الشركة المشار اليها على تمكين اللاعب من شراء الشدات اللازمة للعبة بالإضافة الى الهدايا وشراء قسائم ببجي عن طريق عدد من الطرق يكون منها رصيد الهاتف والفاتورة التي تعمل على منح اللاعب UC6 و UC325 .