نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف Samsung Galaxy C5 وأهم عيوبه وسعره في المملكة في المقال التالي
عمر شويل - جدة مواصفات هاتف Samsung Galaxy C5 وأهم عيوبه وسعره في المملكة - ثقفني
قامت شركة سامسونج بإصدار هاتفها Samsung Galaxy C5 في عام 2016 م وبالتحديد في شهر يونيو، فذلك الهاتف استكمالاً لسلسلة هواتف Samsung Galaxy A، والتي تختلف تلك السلسلة عن سلسلة هواتف Samsung Galaxy C باختلاف مادة التصنيع فقط وسمك الهاتف، فهواتف C أرفع نسبياً من هواتف A، ففي ذلك التقرير نحدثكم عن أهم مواصفات هاتف Samsung Galaxy C5 وعيوبه، كما نعرفكم علي السعر المتفق عليه.
مواصفات هاتف Samsung Galaxy C5
- أبعاد الجهاز 145.9x72x6.7 مم، بينما الوزن 143 جرام.
- يدعم الجهاز الاتصال بشبكات الجيل الرابع من النوع LTE.
- حجم الهاتف 5.2 بوصة ودقته 1080×1920، والشاشة من النوع Super AMOLED.
- نظام التشغيل اندر ويد مارشيمللو 6.0.1.
- نوع المعالج Qualcomm Snapdragon 617، ومعالج رسوميات Anderno 405.
- الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا بكسل ومتوفرة بفتحته عدسة 1.9.
- الكاميرا الخلفية دقتها 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.9، وبها فلاش ثنائي من النوع LED.
- يدعم الهاتف تصوير الفيديو بجودة 1080 بكسل.
- الهاتف به قارئ لبصمة الإصبع بزر HOME.
- الهاتف متوفر بإصدارات يختلفان في الذاكرة الداخلية، فالأول بذاكرة تخزين 32 جيجا بايت، والثاني بذاكرة تخزين 64 جيجا بايت، أما الذاكرة العشوائية 4 جيجا رام.
- الهاتف ثنائي الشريحة وبها مدخل لشريحتين.
- بطارية الهاتف 2600 مللي أمبير ولا تقبل الإزالة من الهاتف.
- يدعم الهاتف تزويد التخزين بكارت ميموري من النوع MicroSD وتصل إلى 256 جيجا بايت، ويتم وضعه في مدخل الشريحة الثانية Sim2.
- هاتف Samsung Galaxy C5 يشبه هاتف I-Phone 6s الي حد كبير، حيث يتوفر الهاتف بأبعاد مميزة تشغل 71 % من حجم الوجهة الأمامية للهاتف، فقد يعلوا الهاتف سماعة التحدث، بينما الكاميرا الأمامية تقع يسار الهاتف.
- يدعم الهاتف خاصية التخلص من الضوضاء.
- الهاتف يدعم الشحن السريع.
- ألوان الهاتف: الذهبي، الوردي، الفضي.
عيوب هاتف سامسونج جالاكسي سي 5
- البطارية غير قابلة للإزالة.
- لا يدعم الهاتف وصلة HDMI.
- الشاشة ليست بها طبقة حماية ضد الخدوش لذلك يمكنك استخدام لاصقة للهاتف.
- الهاتف غير مقاوم للماء والغبار.
- لا يوجد مكان مخصص للكارت الميموري، فيمكن وضعها في مدخل الشريحة الثانية.
سعر هاتف Samsung Galaxy C5
يتوفر الهاتف بسعر 850 درهم في الإمارات العربية المتحدة.
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