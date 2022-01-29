مواصفات هاتف Samsung Galaxy C5 وأهم عيوبه وسعره في المملكة

قامت شركة سامسونج بإصدار هاتفها Samsung Galaxy C5 في عام 2016 م وبالتحديد في شهر يونيو، فذلك الهاتف استكمالاً لسلسلة هواتف Samsung Galaxy A، والتي تختلف تلك السلسلة عن سلسلة هواتف Samsung Galaxy C باختلاف مادة التصنيع فقط وسمك الهاتف، فهواتف C أرفع نسبياً من هواتف A، ففي ذلك التقرير نحدثكم عن أهم مواصفات هاتف Samsung Galaxy C5 وعيوبه، كما نعرفكم علي السعر المتفق عليه.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy C5

أبعاد الجهاز 145.9x72x6.7 مم، بينما الوزن 143 جرام.

يدعم الجهاز الاتصال بشبكات الجيل الرابع من النوع LTE.

حجم الهاتف 5.2 بوصة ودقته 1080×1920، والشاشة من النوع Super AMOLED.

نظام التشغيل اندر ويد مارشيمللو 6.0.1.

نوع المعالج Qualcomm Snapdragon 617، ومعالج رسوميات Anderno 405.

الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا بكسل ومتوفرة بفتحته عدسة 1.9.

الكاميرا الخلفية دقتها 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.9، وبها فلاش ثنائي من النوع LED.

يدعم الهاتف تصوير الفيديو بجودة 1080 بكسل.

الهاتف به قارئ لبصمة الإصبع بزر HOME.

الهاتف متوفر بإصدارات يختلفان في الذاكرة الداخلية، فالأول بذاكرة تخزين 32 جيجا بايت، والثاني بذاكرة تخزين 64 جيجا بايت، أما الذاكرة العشوائية 4 جيجا رام.

الهاتف ثنائي الشريحة وبها مدخل لشريحتين.

بطارية الهاتف 2600 مللي أمبير ولا تقبل الإزالة من الهاتف.

يدعم الهاتف تزويد التخزين بكارت ميموري من النوع MicroSD وتصل إلى 256 جيجا بايت، ويتم وضعه في مدخل الشريحة الثانية Sim2.

هاتف Samsung Galaxy C5 يشبه هاتف I-Phone 6s الي حد كبير، حيث يتوفر الهاتف بأبعاد مميزة تشغل 71 % من حجم الوجهة الأمامية للهاتف، فقد يعلوا الهاتف سماعة التحدث، بينما الكاميرا الأمامية تقع يسار الهاتف.

يدعم الهاتف خاصية التخلص من الضوضاء.

الهاتف يدعم الشحن السريع.

ألوان الهاتف: الذهبي، الوردي، الفضي.

عيوب هاتف سامسونج جالاكسي سي 5

البطارية غير قابلة للإزالة.

لا يدعم الهاتف وصلة HDMI.

الشاشة ليست بها طبقة حماية ضد الخدوش لذلك يمكنك استخدام لاصقة للهاتف.

الهاتف غير مقاوم للماء والغبار.

لا يوجد مكان مخصص للكارت الميموري، فيمكن وضعها في مدخل الشريحة الثانية.

سعر هاتف Samsung Galaxy C5

يتوفر الهاتف بسعر 850 درهم في الإمارات العربية المتحدة.