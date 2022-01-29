كيفية تنزيل لعبة gta vice city للاندرويد والكمبيوتر النسخة الأصلية

يمكن لمحبي ألعاب الفيديو تنزيل لعبة gta vice city للاندرويد على الهاتف المحمول أو على الكمبيوتر الشخصي أيضا وذلك عن طريق مجموعة متتالية من الخطوات سوف نقوم بعرضها في السطور التالية، وتعمل هذه اللعبة على هواتف نظام الاندرويد ويتمتع بها الكثير من اللاعبين على مستوى العالم لما فيها من جرأة ودخول اللاعب في لعب مفتوح يتعلق بالأشرار والعالم السفلي وما به من تحديات مميتة وعليه المكوث والبقاء حيا.

تنزيل لعبة gta vice city للاندرويد

لعبة جاتا فايس سيتي تعتبر الجيل الجديد من ألعاب جاتا D3 والتي يستخدمها اللاعبون على الهاتف الجوال من اجل الاستمتاع واللعب مع الأصدقاء، وقد تم الحاق اللعبة بعدد من التحديثات وذلك منذ صدورها الذي قد كان من قرابة العامان وحتى الآن، وتمثل اللعبة في هذا الصدد واحدة من افض الألعاب الشعبية التي يستخدمها الكثيرون في هذا الوقت.

تحميل لعبة gta vice city للكمبيوتر

من اجل تنزيل لعبة gta vice city بكل سهولة على الكمبيوتر يجب الالتزام بالخطوات الأتية

بكل سهولة على الكمبيوتر يجب الالتزام بالخطوات الأتية أولا يقوم المستخدم بعملية فك ضغط المجلد، وسوف يجد عدد 2 من المجلدات وهم DVD1،DVD2.

على اللاعب القيام بتحميل ملفات ISO، والعمل على تثبيت ويندوز 10 على الكمبيوتر.

عند فتح الملفات يقوم المستخدم بالتشغيل من خلال الإعدادات لما قد تم تثبيته.

قم الآن بالبحث عن مجلد يحمل اسم اللعبة مع استبدال الملف القديم بملف اللعبة في حالة طلب ذلك منك في الخطوات.

متطلبات لعبة جاتا سيتي

تحتاج اللعبة إلى فون أو كمبيوتر.

ترخيص اللعبة فري FREE، والإصدار الحالي لها 1.09

حجم اللعبة 1.3GB

مميزات لعبة جاتا فايس سيتي

إن لعبة gta vice city للاندرويد يعمل على إمكانية الاستمتاع باللعبة وما تحمله من مميزات يكون منها اعتماد اللعبة على بيئة واقعية تشبه كثيرا ولاية ميامي الأمريكية، وتتكون من مجموعة كبيرة من المهام يكون منها في مكان مفتوح مثل الجري في الشوارع وصعود السلالم وما إلى ذلك مما يزيد من جاذبية اللعب، فضلا عن وجود المؤثرات الصوتية والرسومات الواقعية التي تحسن الشعور بالواقع الذي يتجول من خلاله اللاعب.