مواصفات هاتف Samsung Galaxy S6 العيوب والمزايا والسعر في السعودية

أعلنت شركة سامسونج عن هاتفها الذكي Samsung Galaxy S6 في عام ألفين وخمسة عشر 2015، حيث يعد ذلك الهاتف النسخة الكبر لهاتف Samsung Galaxy S5 ولكن به العديد من التغيرات التي تطوراها الشركة لتجعله المنافس القوي لتلك الفئة السعرية في السواق العالمية، ففيما يلي نعرفكم التفاصيل التي تطرأ علي ذلك الإصدار من سامسونج من حيث مواصفات الهاتف وسعره، كما نسلط الضوء علي عيوبه لنري إذا كان يستحق الشراء أم لا.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S6

وزن الجهاز 138 جرام، بينما حجم الشاشة 5.1 بوصة.

نوع الشاشة Super AMOLED وتتميز بدقتها العالية وألونها المتميزة، كما أنها تدعم اللمس المتعدد.

يدعم الهاتف شبكات الجيل الرابع وبه شريحتين اتصال نوعهم Nano-SIM.

نظام تشغيل الهاتف Lollipop v5.0.2 ويمكن تحديثه إلي نظام التشغيل نوجا 7.

الهاتف متوفر في الأسواق بثلاث إصدارات تختلف في ذاكرة التخزين الداخلية وتتفق في الذاكرة العشوائية، الإصدار الأول 128 جيجا بايت، الإصدار الثاني 64 جيجا بايت، الإصدار الثالث 32 جيجا بايت، بينما الذاكرة العشوائية لكلاً منهم 3 جيجا رام.

الكاميرا الخلفية بدقة 16 ميجا بكسل، والكاميرا الأمامية 5 ميجا بكسل وفتحة العدسة لكلاً منهما 1.9 F.

البطارية غير قابلة للإزالة وسعتها 2550 ملي أمبير.

الهاتف به مستشعر للبصمة.

الهاتف بتصميم رائع وأنيق يختلف عن شكل الإصدارات التي تسبقه.

الهاتف محمي بطبقة حماية من الزجاج نوعها Corning Gorilla Glass 4 لتحمي الهاتف من حدوث أي خدش أو صدمات.

أداء الهاتف ممتاز، وذلك لأن المعالج من النوع Exynos 7420 وهو معالج ثماني النواة.

ألوان الهاتف: أبيض، أسود، ذهبي، أزرق.

عيوب هاتف Samsung Galaxy S6

من أبرز عيوب الهاتف أن الكاميرا الخلفية بارزة لخارج إطار الهاتف مما يعرضها إلى خدوش وصدمات.

بطارية الهاتف غير قابلة للإزالة مما يجعلها غير قابلة للاستبدال، وتعتبر بإمكانيات أقل من إمكانيات الهاتف ككل.

الهاتف يدعم تزويد المساحة بكارت مميوري، ولكن تصميم الهاتف ليس به مكان لوضع الكارت الميموري به، فعند استخدامه لابد من الاستغناء عن الشريحة الثانية للهاتف.

الهاتف لا يقاوم الماء والأتربة.

سعر هاتف سامسونج جالاكسي آس 6

سعر الهاتف في السعودية 1466 ريال، وسعره في مصر 7400 جنية.