نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل 5 تطبيقات أندرويد 2022 لإضافة فلاتر احترافية على الصور وزيادة الخصوصية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل 5 تطبيقات أندرويد 2022 لإضافة فلاتر احترافية على الصور وزيادة الخصوصية، كلنا على دراية بأنه مع إنطلاق كل عام جديد يتم إطلاق تطبيقات جديدة للهواتف خاصة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، لذا فسوف نقوم اليوم بتوضيح أبرز تلك التطبيقات وأكثرها أهمية لعام 2022. أحد تلك التطبيقات سوف يكون مفيد لك إذا كنت تريد زيادة الخصوصية أو حماية هاتفك بشكل أكبر، والآخر لمشاهدة القنوات والمنوعات بدون مجهود في البحث. كذلك هناك تطبيق رائع للتعديل على الصور بإحترافية بدون الحاجة إلى معرفة أساسيات الفوتوشوب، والتطبيق الأخير لمنع ظهور الإعلانات على جوالك و التي نعاني منها جميعاً.

أفضل تطبيقات أندرويد 2022

التطبيق الأول يعتبر أفضل تطبيق لمشاهدة القنوات على الأندرويد، تطبيق Black tv يحتوي على عدد كبير من القنوات لعشاق مشاهدة التلفاز وخاصة مباريات كرة القدم. ويأتي على رأس هذه القنوات قناة بين سبورت وجميع القنوات العربية المتخصصة، كما أن هذا التطبيق يحتوي على عدد كبير من الإصدارات التركية يمكنك مشاهداتها على الفور عبر البحث عن إسم ما تريد أن تشاهده داخل التطبيق.

التطبيق الثاني هو تطبيق Media Lounge في أخر تحديث له لعام 2022، عند تشغيلك له في أول مرة يتم كتابة كود مكود من أربعة أرقام حيث يعمل التطبيق على الفور، يمنحك هذا التطبيق أفضل الإنتاجات العالمية يمكنك إختيار ما تشاء منها من الأفلام حسب تصنيفها أكشن، كوميدي ودراما وغيرها من الأقسام، كما يمكنك من خلال الثلاث نقاط أعلى الشاشة إختيار LIVE TV ومشاهدة القنوات التلفزيونية مباشرة.

أفضل تطبيقات التعديل على الصور

التطبيق الثالث يعتبر أحد أشهر وأفضل التطبيقات في مجال التعديل على الصور وإضافة فلاتر خرافية للصور الخاصة بك، يتم ذلك بلمسة واحدة فقط وهو تطبيق PixLab Photo Editor ، كل ما عليك بعد تنزيل التطبيق هو الدخول عليه ثم النقر على الخلفية وإضافة صورة من معرض الصور، حيث يمكنك وضع الصورة في خلفيات مختلف، حيث أن التطبيق يأخذ صورة الشخص فقط بعيدا عن الخلفية أو المجسمات حوله، يتم ذلك عن طريق الذكاء الإصطناعي بدون الحاجة إلى تحديد صورة الشخص أو أن تكون محترف في تعديل الصور أو الفوتوشوب، كما يمكنك إضافة تأثيرات رائعة مع إمكانية تكبير و تصغير حجم الصورة.

أحدث تطبيقات حماية الهاتف وزيادة الخصوصية

التطبيق الرابع تطبيق Privacy Dashboard الذي يوضح التطبيقات التي تم منحها إذن الوصول إلى كاميرا هاتفك، الموقع و المايكروفون، هذا يوضح لك التطبيقات المخترقة التي تقوم بالتجسس عليك هو تطبيق هدفه الأول حماية هاتفك، كل ما عليك فور تنزيل التطبيق و النقر عليه إختيار بين الكاميرا، الموقع أو المايكروفون، عل سبيل المثال إذا قمت بالنقر على الكاميرا تظهر كافة التطبيقات التي تسمح لها بفتح الكاميرا وعندما تجد تطبيق لا تعرفه يجب عليك حذفه على الفور.

التطبيق الخامس Ad-silence – OpenSource هو تطبيق مانع للإعلانات التي تظهر على جوالك أثناء تصفح المواقع أو استخدام التطبيقات، حيث نعاني جميعاً من كثرة الإعلانات على الفيديوهات والألعاب وغيرها. كل ما عليك بعد تنزيل التطبيق النقر عليه ثم النقر على خيار GRANT PERMISSION ثم السماح له بقراءة كافة الإشعارات والمعلومات الشخصية؛ حيث يعمل هذا التطبيق في الخلفية بدون الحاجة إلى الدخول إليه لتفعيله مرة أخرى.