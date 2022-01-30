نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “اضبط” تعديل تردد براعم الفضائية قناة الأطفال الأكثر شعبية على جهازك عبر قمر سهيل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعكس القنوات المتلفزة للأطفال الترفيه الجيد وفي نفس الوقت عدم التخلي عن البرمجة التعليمية وهذا يكون أكثر وضوحاً مع براعم وهي قناة فضائية موجهة للأطفال مقرها، دولة قطر، والآن ننشر التردد الخاص بقناة براعم الفضائية في إصداره الجديد ويسعدنا ان تستمروا في قراءة هذا المقال لمعرفة التفاصيل المتعلقة بهذه القناة المسماة براعم تي في، حيث انها القناة الأكثر موثوقية لدى الإباء لجعل أطفالهم جليسي، قناة براعم، للحصول على الاستفادة القصوى من البرامج الدسمة التي تغذي المعرفة بأسلوب جديد.

تردد جديد.. لإستقبال قناة براعم عبر قمر سهيل سات القطري

في الجدول المنشور يوجد أحدث تردد خاص بقناة براعم

قناة براعم: baraem tv القمر الصناعي: عرب سات بدر 4، التردد 11390 افقي h، معدل الترميز 27500، تصحيح الخطـأ: 2/3 الجودة: HD

أهمية قناة براعم الفضائية

في عام 2009 تم تدشين براعم الفضائية تحت إدارة مؤسسة قطر للتنمية والعلوم، ومن ذلك الوقت ولاتزال تعمل بنظام التشفير واليوم انتقلت ملكيتها الى bein شبكة الترفيه القطرية المعروفة، أي ان اولياء الأمور سيحتاجون للاشتراك في هذه القناة بمقابل مالي على أساس شهري، وذلك لأن القناة تتضمن برامج نوعية تتناسب مع الشريحة العمرية ما قبل المدرسة من 3 إلى 6 سنوات وبالتالي صقل مهاراتهم في سن مبكرة وحثهم على إتقان المعرفة والخلق النبيل.

عن براعم الفضائية

لم تكن براعم، Baraem tv، وليدة اللحظة فيما يخص نجاحها، ونظراً لما تقدمه من منوعات في شكل برامج ومسابقات وافلام كارتون مكنها ذلك لتحتل مكانية متقدمة في الوطن العربي لذلك لا يجد الناس مانع في دفع ثمن الاشتراك لأنها تستحق باختصار وقدرتها على التأثير في النمو العقلي لدى الأطفال. ومن خلال، تردد قناة براعم الجديد 2022، يمكن مشاهدة الفضائية بأفضل جودة، وتفتح القناة الفضائية “براعم” قنوات وحسابات على مواقع مشاركة الفيديوهات ومواقع التواصل الاجتماعي على الأنترنت، وتشارك حلقات من برامجها الأصلية ومشاركة توقيت البرامج التي تعرض عليها. وفي الآونة الأخيرة قامت براعم مشكورة بفكك التشفير جزئياً أي سوف يتمكن جميع الأطفال في العالم العربي من متابعة ومشاهدة براعم الفضائية من 12 ظهرا إلى 3 عصراً عبر البث المفتوح للقناة في هذه الفترة اليومية.

عرب سات

يستطيع متابعي براعم الفضائية استقبال قناتهم المفضلة عبر قمر عرب سات بدر 4، حيث يمكن التقاطها على المدار المذكور بالرغم انها بالأصل تبث على قمر سهيل سات-2، 25.8°E.