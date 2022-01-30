طريقة شحن نقاط فورت نايت FORTNITE على الكمبيوتر والأندرويد

تعتبر لعبة فورت نايت لعبة عالمية ومشهورة تضم عدد كبير من اللاعبين من كل مكان في جميع أنحاء العالم ويبحث الكثير من لاعبيها عن طريقة شحن النقاط وهي لعبة ممتعة للغاية وحققت الكثير من الأرباح للأشخاص الذين جمعوا عدد كبير من النقاط ويشترط لبدء اللعب بها شحن نقاط فورت نايت أن يكون هناك رقم معين من الرصيد في الهاتف حتى يتمكن اللاعب من التسجيل إلى اللعبة والحصول على النقاط بشكل سهل وسريع، تابعوا معنا قراءة هذا المقال لمعرفة طريقة شحن نقاط فورت نايت.

طريقة شحن نقاط فورت نايت على جهاز أندرويد

تعتبر هذه الطريقة مناسبة لشحن نقاط على الهاتف

يقوم اللاعب بإضافة الرصيد الخاص بالنقاط التي يريدها على الحساب الخاص به.

يكون الحساب متواجد على جوجل بلاي عن طريق بطاقة الائتمان.

ثم يقوم اللاعب بفتح أيقونة لعبة فورت نايت ويقوم بتسجيل الدخول على الحساب المراد الشحن له عن طريق v-bucks.

يقوم اللاعب بالنقر على الفي باكس من خلال اللعبة نفسها مع تحديد الكمية المطلوب شرائها من النقاط.

بعد ذلك يحدد اللاعب الوسيلة التي من خلالها سوف يقوم بسداد ثمن النقط الخاصة باللعبة الإلكترونية فورت نايت سواء من خلال الفيزا أو بوسيلة أخرى مناسبة للمستخدم والمنصة.

طريقة شحن نقاط فورت نايت على الكمبيوتر

يقوم اللاعب بفتح اللعبة.

يسجل على الحساب الذي يريد شحنه.

يضغط على الفي باكس v-bucks في اللعبة ويختار العدد الذي يريد شرائه من النقاط.

ثم يقوم باختيار طريقة الدفع عبر الفيزا كارد أو ماستر كارد.

يدخل اللاعب معلومات بطاقة الدفع وسوف يتم شحن النقاط.

مميزات لعبة فورت نايت