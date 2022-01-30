نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهاتف المعجزة برو HUAWEI P50 Pro بسعر ومواصفات مذهلة في المقال التالي
سعر ومواصفات هاتف برو HUAWEI P50 Pro بعد أن أعلنت شركة Huawei عن إطلاق هاتف Huawei p50 Pro، وهو يعتبر نسخة محسنة من Huawei p50، فقد أطلقت Huawei p50 Pro الذي يعتبر أفضل الهواتف الذكية بكاميرا رائعة ومظهر مذهل، ويتميز هذا الجوال بتعدد استخداماته، حيث إنه مرن ومقاوم للماء والغبار، وقد كشفت هواوي النقاب عن هاتفها الجديد HUAWEI P50 Pro، في مؤتمر كبير في الرياض وقد حضره عدد من وسائل الإعلام ، وهو يتوفر بلونين: Cocoa Glod و Golden Black ، وسيضم كاميرا مزدوجة المصفوفة لأنه هاتف فريد من نوعه بشاشة منحنية كبيرة مقاس 6.6 بوصة وكاميرا عالية الدقة.
مواصفات هواوي p50 برو HUAWEI P50 Pro
طرحت شركة Huawei الصينية ، وهي شركة تصنيع أجهزة إلكترونية واسعة النطاق هاتفًا جديدًا ، Huawei p50 Pro، بمواصفات رائعة تميزه عن غيره من الهواتف في فئته. فيما يلي أهم مميزات Huawei p50 Pro:
- الارتفاع 158.8 ملم ، العرض 72.8 ملم ، السماكة 8.5 ملم ، الوزن 195 جرام مع البطارية الأبعاد: الارتفاع 158.8 ملم ، العرض 72.8 ملم ، السماكة 8.5 ملم ، الوزن 195 جرام مع البطارية
- شاشة OLED مقاس 6.6 بوصة مع 1.07 مليون لون ودقة 1228 × 2700 و 450 بكسل في البوصة
- معالج Snapdragon 888 4G ، وحدة المعالجة المركزية ثماني النواة ، وحدة معالجة الرسومات Adreno 660
- HarmonyOS 2.0 هو نظام التشغيل.
- الذاكرة: 8 جيجا بايت رام ، 256 جيجا بايت روم
- كاميرا True-Chroma 50 ميجابكسل (ملونة ، عدسة كبيرة f / 1.8 ، OIS) مدرجة في الكاميرا الخلفية.
- كاميرا True-Chroma بدقة 40 ميجابكسل (واحدة من نوعها ، عدسة كبيرة f / 1.6).
- صورة بزاوية عريضة 13 ميجابكسل (زاوية عريضة f / 2.2 عدسة).
- كاميرا تليفوتوغرافي بدقة 64 ميجابكسل (فتحة عريضة f / 3.5 ، OIS) ، مع تحكم تلقائي في التركيز.
- الكاميرا الأمامية: كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل (زاوية عريضة ، فتحة f / 2.4) مع تركيز تلقائي.
- تبلغ سعة البطارية النموذجية 4360 مللي أمبير ، بينما تبلغ سعة البطارية الاسمية 4260 مللي أمبير.
- الشحن: شاحن HUAWEI Super Charger بقوة قصوى تبلغ 66 وات ، والشحن اللاسلكي بقوة قصوى تبلغ 50 وات.
سعر هواوي p50 برو في السعودية
في الأسواق العالمية ، يبلغ سعر هاتف Huawei p50 Pro حوالي 1230 دولارًا أمريكيًا ، بينما في أوروبا يبلغ 1100 يورو ، وفي بريطانيا العظمى يبلغ سعره 925 جنيهًا إسترلينيًا ، بينما يبلغ سعره في المملكة العربية السعودية 4200 ريال سعودي ، نظرًا لكون الشركة الصينية. تقدم Huawei لعملائها في المملكة العربية السعودية عددًا من العروض الترويجية ، بما في ذلك Huawei p50 Pro، بالتزامن مع إطلاق هواتف Huawei الجديدة في المملكة العربية السعودية ، أطلقت الشركة أيضًا هواتف جديدة في دول الخليج العربي ، وسعر Huawei p50 Pro في تلك الدول هو كالتالي:
- في المملكة العربية السعودية ، يبلغ سعر Huawei p50 Pro 4200رريال سعودي.
- يتكلف جهاز Huawei p50 Pro 4100 درهم إماراتي في الإمارات العربية المتحدة.
- في عُمان، تبلغ تكلفة Huawei p50 Pro 420 ريال عُماني.
- سعر هاتف هواوي بي 50 برو 420 دينار بحريني في البحرين.
- في قطر، سعر Huawei p50 Pro 4075 ريال قطري.
- يتوفر هاتف هواوي بي 50 برو في الكويت بسعر 340 دينار كويتي.
- يصل سعر الهاتف هواوي في مصر p50 pro . 14500 جنيه مصري
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ