الهاتف المعجزة برو HUAWEI P50 Pro بسعر ومواصفات مذهلة

سعر ومواصفات هاتف برو HUAWEI P50 Pro بعد أن أعلنت شركة Huawei عن إطلاق هاتف Huawei p50 Pro، وهو يعتبر نسخة محسنة من Huawei p50، فقد أطلقت Huawei p50 Pro الذي يعتبر أفضل الهواتف الذكية بكاميرا رائعة ومظهر مذهل، ويتميز هذا الجوال بتعدد استخداماته، حيث إنه مرن ومقاوم للماء والغبار، وقد كشفت هواوي النقاب عن هاتفها الجديد HUAWEI P50 Pro، في مؤتمر كبير في الرياض وقد حضره عدد من وسائل الإعلام ، وهو يتوفر بلونين: Cocoa Glod و Golden Black ، وسيضم كاميرا مزدوجة المصفوفة لأنه هاتف فريد من نوعه بشاشة منحنية كبيرة مقاس 6.6 بوصة وكاميرا عالية الدقة.

مواصفات هواوي p50 برو HUAWEI P50 Pro

طرحت شركة Huawei الصينية ، وهي شركة تصنيع أجهزة إلكترونية واسعة النطاق هاتفًا جديدًا ، Huawei p50 Pro، بمواصفات رائعة تميزه عن غيره من الهواتف في فئته. فيما يلي أهم مميزات Huawei p50 Pro:

الارتفاع 158.8 ملم ، العرض 72.8 ملم ، السماكة 8.5 ملم ، الوزن 195 جرام مع البطارية الأبعاد: الارتفاع 158.8 ملم ، العرض 72.8 ملم ، السماكة 8.5 ملم ، الوزن 195 جرام مع البطارية

شاشة OLED مقاس 6.6 بوصة مع 1.07 مليون لون ودقة 1228 × 2700 و 450 بكسل في البوصة

معالج Snapdragon 888 4G ، وحدة المعالجة المركزية ثماني النواة ، وحدة معالجة الرسومات Adreno 660

HarmonyOS 2.0 هو نظام التشغيل.

الذاكرة: 8 جيجا بايت رام ، 256 جيجا بايت روم

كاميرا True-Chroma 50 ميجابكسل (ملونة ، عدسة كبيرة f / 1.8 ، OIS) مدرجة في الكاميرا الخلفية.

كاميرا True-Chroma بدقة 40 ميجابكسل (واحدة من نوعها ، عدسة كبيرة f / 1.6).

صورة بزاوية عريضة 13 ميجابكسل (زاوية عريضة f / 2.2 عدسة).

كاميرا تليفوتوغرافي بدقة 64 ميجابكسل (فتحة عريضة f / 3.5 ، OIS) ، مع تحكم تلقائي في التركيز.

الكاميرا الأمامية: كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل (زاوية عريضة ، فتحة f / 2.4) مع تركيز تلقائي.

تبلغ سعة البطارية النموذجية 4360 مللي أمبير ، بينما تبلغ سعة البطارية الاسمية 4260 مللي أمبير.

الشحن: شاحن HUAWEI Super Charger بقوة قصوى تبلغ 66 وات ، والشحن اللاسلكي بقوة قصوى تبلغ 50 وات.

سعر هواوي p50 برو في السعودية

في الأسواق العالمية ، يبلغ سعر هاتف Huawei p50 Pro حوالي 1230 دولارًا أمريكيًا ، بينما في أوروبا يبلغ 1100 يورو ، وفي بريطانيا العظمى يبلغ سعره 925 جنيهًا إسترلينيًا ، بينما يبلغ سعره في المملكة العربية السعودية 4200 ريال سعودي ، نظرًا لكون الشركة الصينية. تقدم Huawei لعملائها في المملكة العربية السعودية عددًا من العروض الترويجية ، بما في ذلك Huawei p50 Pro، بالتزامن مع إطلاق هواتف Huawei الجديدة في المملكة العربية السعودية ، أطلقت الشركة أيضًا هواتف جديدة في دول الخليج العربي ، وسعر Huawei p50 Pro في تلك الدول هو كالتالي: