نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن vbucks فورت نايت والحصول علي 5000 نقطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن vbucks فورت نايت حيث تعد هذه اللعبة من أكثر الألعاب انتشارا حول دول العالم والتي تسمى بلعبة fortnine وقام باستخدامها أكثر من 80 مليون لاعب حول العالم في عام 2020 وتضم أكثر من 10 مليون مشترك على قنوات اليوتيوب، أن هذه اللعبة من أشهر الألعاب على مستوى العالم حيث تقدم أكثر من شكل للعب وذلك لتحقيق المنافسة بين اللاعبين وذلك من خلال الوضع الفردي للاعب الذي يطلق عليه اسم co-operative وتعني الخرائط الذي يجب على اللاعب من المنافسة معها في شكل الكائنات الحية التي تشبه الزومبي حتي يتم الاستمرار على قيد الحياة. ولمعرفة مزيد من المعلومات عن هذه اللعبة يرجي متابعة مقالنا اليوم.

طريقة شحن vbucks فورت نايت

أن لعبة فورت نايت تقدم أمكانية جمع عملة vbucks للقيام باستخدام هذه العملات في شراء الأغراض الشخصية مثل الفساتين والبنادق حتى يتم الحصول على بطاقات vbucks بعد الانتهاء من مهام اللعبة.

يتم عرض عدد كبير من الخيارات باستخدام عملة vbucks التابعة للعبة فورت نايت حتى يتم الحصول على هذه العملات من المتجر الخاص باللعبة التي يمكن الحصول عليها بنقود حقيقية أو الحصول على الأموال من Battle Bass التي تفرض على اللاعب رسوم إضافية.

أفضل 5 طرق للحصول على نقود vbucks بشكل مجاني في fortnite

يستطيع اللاعبين شراء عملة vbucks من خلال النقود الحقيقية حيث تتوفر مجموعة من الحزم من نقود vbucks في متجر اللعبة.

تختلف قيمة الحزم المتاحة بشراء هذه العملة حيث تأتي حزمة 1000 مقابل 8 دولارات أمريكية وحزمة 2800 مقابل 20 دولار أمريكي وحزمة 13500 مقابل 80 دولار.

لكن يمكن الحصول عليها من خلال بعض الطرق المجانية والسلع وذلك من خلال القيام بمهام اللعبة في شكلين ملحمي وأسطوري حتي يتم الحصول على المزيد من نقاط الخبرة من خلال Battle Bass التي تؤدي إلى الحصول على المزيد من العملات النقدية من vbucks

يمكن الحصول على نقود vbucks كهدية من صديق اخر او أحد أفراد أسرتك وذلك من خلال الموقع الرسمي للعبة كالآتي: