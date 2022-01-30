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طريقة شحن vbucks فورت نايت والحصول علي 5000 نقطة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن vbucks فورت نايت والحصول علي 5000 نقطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن vbucks فورت نايت حيث تعد هذه اللعبة من أكثر الألعاب انتشارا حول دول العالم والتي تسمى بلعبة fortnine  وقام باستخدامها أكثر من 80  مليون لاعب حول العالم في عام 2020  وتضم أكثر من 10  مليون مشترك على قنوات اليوتيوب، أن هذه اللعبة من أشهر الألعاب على مستوى العالم حيث تقدم أكثر من شكل للعب وذلك لتحقيق المنافسة بين اللاعبين وذلك من خلال الوضع الفردي للاعب الذي يطلق عليه اسم co-operative  وتعني الخرائط الذي يجب على اللاعب من المنافسة معها في شكل الكائنات الحية التي تشبه الزومبي حتي يتم الاستمرار على قيد الحياة.  ولمعرفة مزيد من المعلومات عن هذه اللعبة يرجي متابعة مقالنا اليوم. 

طريقة شحن vbucks  فورت نايت

أن لعبة فورت نايت تقدم أمكانية جمع عملة vbucks  للقيام باستخدام هذه العملات في شراء الأغراض الشخصية مثل الفساتين والبنادق حتى يتم الحصول على بطاقات vbucks  بعد الانتهاء من مهام اللعبة. 

يتم عرض عدد كبير من الخيارات باستخدام عملة vbucks  التابعة للعبة فورت نايت حتى يتم الحصول على هذه العملات من المتجر الخاص باللعبة التي يمكن الحصول عليها بنقود حقيقية أو الحصول على الأموال من Battle Bass  التي تفرض على اللاعب رسوم إضافية. 

أفضل 5  طرق للحصول على نقود vbucks  بشكل مجاني في fortnite 

يستطيع اللاعبين شراء عملة vbucks  من خلال النقود الحقيقية حيث تتوفر مجموعة من الحزم من نقود vbucks في متجر اللعبة. 

تختلف قيمة الحزم المتاحة بشراء هذه العملة حيث تأتي حزمة 1000  مقابل 8  دولارات أمريكية وحزمة 2800  مقابل 20  دولار أمريكي وحزمة 13500  مقابل 80  دولار. 

لكن يمكن الحصول عليها من خلال بعض الطرق المجانية والسلع وذلك من خلال القيام بمهام اللعبة في شكلين ملحمي وأسطوري حتي يتم الحصول على المزيد من نقاط الخبرة من خلال Battle Bass   التي تؤدي إلى الحصول على المزيد من العملات النقدية من vbucks

يمكن الحصول على نقود vbucks  كهدية من صديق اخر او أحد أفراد أسرتك وذلك من خلال الموقع الرسمي للعبة كالآتي: 

  • الدخول إلى موقع Ebic Game  الرئيسي ثم القيام بتسجيل الدخول ثم الحصول على الاسم في الناحية العليا من الصفحة من القائمة الظاهرة. 
  • ثم الضغط على كلمة vbucks  والبدأ ثم خدش البطاقة والحصول على الرقم السري الخاص ثم الضغط على التالي وانتقاء النظام الذي يرغب فيه اللاعب. 
  • ثم بعد الاطلاع على التفاصيل والمعلومات يتم النقر على كلمة التأكيد حتي يتم إضافة الأموال إلى رصيدك. 
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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