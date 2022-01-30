نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرح تحديث فري فاير الجديد 2022 إصدار Free Fire متجر بلاي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث فري فاير الجديد 2022 وتعد تلك اللعبة من أكثر الألعاب شيوعا بين الأعمار المختلفة، كما زادت شهرة واسعة في كل أنحاء العالم حيث تم استحسان تلك اللعبة لما تحتويه من تشويق وإثارة فيحصل فيها اللاعب على الكثير من الجوائز ويعتبر هذا تحفيز له لينال الجائزة الكبرى ويمكن لمعجبين تلك اللعبة التحديث الان حيث يحتوي على العديد من الجوائز الشيقة والجديدة وبدأ هذا التحديث من بداية رأس السنة الجديدة وفيما يلي نحاول أن نلقي الضوء على كل ما هو جديد.

تحديث فري فاير الجديد 2022

ما زالت اللعبة تتربع على عرش ألعاب الفيديو القتالية، والتي تحتاج فيها إلى شحن جواهر فري فاير، ويمكن تحديث فري فاير الجديد 2022 لأجهزة الأندرويد الحديثة من خلال:

الدخول على متجر جوجل بلاي.

ثم البحث اللعبة الشهيرة فري فاير (تحديث الإنارة)

بعد ذلك البدء في تثبيت تحديث اللعبة.

تحتوي اللعبة علي شخصية سكايلر حيث تم إضافة الضغطة المطولة التي تشابهه زر القناص.

حيث تم إضافة الضغطة المطولة التي تشابهه زر القناص. والاستمرار في اللعبة عن طريق عن طريق زر المهارة.

أوليفيا تمت إضافة لمسة الشفاء لإحياء الزملاء.

تمت إضافة لمسة الشفاء لإحياء الزملاء. زينة تم تعديل وقت نشاطها فظلت حيه في أصعب الأوقات.

تم تعديل وقت نشاطها فظلت حيه في أصعب الأوقات. ماكسيم تقليل سرعة الشراهة حيث يختار اللاعب الوقت الذي يتعافى فيه.

تقليل سرعة الشراهة حيث يختار اللاعب الوقت الذي يتعافى فيه. كما يمكنك استخدام معدات بسرعة أكبر في هذا التحديث.

متطلبات تحديث فري فاير الجديد 2022 آخر إصدار

إن تنزيل تحديث فري فاير الجديد 2022 من أهم ما يشغل اللاعبين في كل أنحاء العالم لما نالته من شهرة واسعة بين كافة الأعمار حيث يبحث الجميع عن طريق النجاة وقتل الأعداء ويمكن تحميلها من خلال اتباع توافر المتطلبات التالية على متجر بلاي:

تتطلب اللعبة أندرويد 4.1 والأحدث. وهذا التحديث في 14 يناير 2022. كما بلغت عمليات التثبيت +1,000,000,000.

تحميل فري فاير التطور

ومن خلال هذا التحديث تمت إضافة شخصيات جديدة وأسلحة جديدة حيث تعد اللعبة من لعب العالم المفتوح الذي تتميز بالرسومات الواقعية وتستطيع تكوين فريق مكون من 4 لاعبين.

تتم مواجهة الأعداء بهذا الفريق ومعك الكثير من الأسلحة والقنابل المتطورة، والفوز هو النجاة والبقاء على قيد الحياة وقتل كافة الأعداء.

تنزيل فري فاير apk + obb

يمكن التحديث والتحميل نسخة 2022 من خلال اتباع ما يأتي: