بالخطوات.. إليكم أسهل طريقة لشحن شدات ببجي موبايل من خلال الموقع الرسمي لها

أسهل طريقة لشحن شدات ببجى، من أكثر الأشياء التي يبحث عنها لاعبو لعبة ببجى القتالية الأكثر شهرة ليتمكنوا من الاستمتاع باللعبة وشراء الأدوات المتاحة بها التي تساعدهم على التقدم فى المراحل المقبلة والتي لا يمكنك الاستغناء عنها خلال اللعب، وهناك الكثير من المواقع التي توفر خدمة شحن شدات ببجى سواء بشكل مجاني أو عن طريق مقابل مادي باستخدام ID أو المعرف الخاص بك فى اللعبة، ولكن هناك بعض المواقع الغير أمنة والتي يجب توخى الحذر عن الدخول عليها لكى لا تتمكن من اختراق حسابك ومعلوماتك الشخصية، لذلك سنتعرف على الطرق الموثوقة التي يمكن استخدامها من أجل إضافة ألاف الشدات فى حسابك بكل سهولة وبمقابل مادي مناسب.

شحن شدات ببجى عن طريق ID من موقع Pubg Midasbuy

هناك الكثير من المواقع التي يمكنك شحن شدات ببجى من خلالها بأسعار مناسبة مع تقديم المزيد من العروض الهائلة عند الشراء، ويعد موقع Pubg Midasbuy من أحد المواقع المعتمدة من شركة ببجى موبايل لبيع الشدات من خلال الأى دى أو عن طريق رصيد الهاتف فى بعض الدول العربية، لذلك فهو من المواقع المضمونة والآمنة بنسبة %100 والذي يقوم بشحن الشدات فى حسابك فور قيامك بالدفع مباشرة، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول على رابط موقع Pubg Midasbuy الرسمي.

قم بتحديد دولتك ثم انقر على “انطلق”.

حدد عملة Unknown Cash “UC”.

قم بإدخال رقم المعرف الخاص بك “ID”.

حدد طريقة الدفع المناسبة لك سواء عن طريق البطاقة البنكية أو رصيد الهاتف.

حدد عدد الشدات التي ترغب فى شرائها.

اضغط على “ادفع الآن” واكمل التعليمات حتى تكتمل عملية الدفع.

بعد إكمال الخطوات سيتم شحن الشدات على حسابك على الفور.

شحن شدات ببجى عن طريق موقع Idle empire مجانا