تطبيقات شهيرة تستنزف باقة الإنترنت يومياً.. تعرف عليها

يحاول العديد من المستخدمين خلال هذه الفترة التوفير في باقة الإنترنت المنزلي أو على الجوال، حيث كشف بحث هام قام به فريق شركة Buymobile عن عدد من التطبيقات الشهيرة في العالم والتي تعمل بشكل يومي على معظم الهواتف الذكية خلال هذه الفترة، والتي تستنزف الباقة بشكل كبير، حيث أنها تستهلك كمية كبيرة من باقة بيانات الهاتف، وسوف نكشف لحضراتكم في هذا المقال عدد من تلك التطبيقات التي تستهلك كميات كبيرة من الباقة من أجل تجنب العمل عليها لفترات كبيرة.

تطبيقات تستهلك باقة الإنترنت

كشفت صحيفة “express” البريطانية عن نتائج تلك الدراسة التي أجرتها الشركة والتي أشارات فيها إلى عدد من التطبيقات الأكثر استهلاكاً لبيانات الهاتف المحمول، حيث وصفتها بالظاهرة العالمية المنتشرة، وجاء أكثر التطبيقات استهلاكاً للباقة هو تطبيق تيك توك الصيني والذي يملك أكثر من مليار مستخدم نشط بشكل يومي، حيث أن ساعة واحدة استخدام على تطبيق تيك توك تستهلك نحو 840 ميجابايت، وخلال الشهر يكون استهلاك المستخدم على التطبيق قد يتعدى 25 جيجا بايت، ويكون بذلك من التطبيقات المكلفة للمستخدم.

ومن وسائل التواصل الاجتماعي التي تستنزف الباقة أيضاً ويأتي بالمركز الثاني هو تطبيق انستجرام Instagram من حيث الأكثر استهلاكاً لباقة الإنترنت، حيث أشار تقرير شركة “Buymobile” أن التطبيق المملوك لشركة ميتا فيسبوك سابقاً يستهلك في الساعة الواحدة نحو 720 ميجا بايت لكل ساعة واحدة، وبالتالي فإن استهلاك المستخدم في 30 يوماً قد يتعدى ما يزيد على 21 جيجا بايت في الشهر الواحد، ويحتل موقع التواصل الاجتماعي الشهير “تويتر” المركز الثالث، حيث يستخدم الموقع ما يقرب من 360 ميجابايت في الساعة الواحدة اي ما يزيد على 10 جيجا بايت في الشهر.

أشار فريق البحث في شركة “Buymobile” أن أسواء التطبيقات استهلاكاً للباقة هى تطبيقات البث ومشاهدة الأفلام، والتي منها Prime وAmazon و Netflix، حيث أن ساعة واحدة فقط من مشاهدة الأفلام بجودة عالية على الهاتف قد تكلفك نحو 3 جيجا بايت وهى الأعلى في استهلاك لباقة النت، كما أن التطبيقات التي يتم استخدمها في مكالمات الفيديو مثل سكايب الذي يستخدم نحو 700 ميجا بايت، أما تطبيق زووم فإنه يستهلك ما يصل إلى 810 ميجابايت بشكل يومي، وأخيراً تطبيق جوجل Hangout فإنه يستهلك ما يصل إلى 600 ميجابايت.