نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصم نص الثمن وهدايا مجانية بقيمة 600 ريال عروض اكسترا الكبرى حتى منتصف فبراير في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصم نص الثمن وهدايا مجانية بقيمة 600 ريال عروض اكسترا الكبرى العودة إلى المدارس فبراير 2022، يتوفر ضمن عروض العودة إلى المدارس هواوي ميت بوك دي 15 كور اي 3 بحجم 15.6 بوصة سعة 256 جيجا باللون الرمادي بسعر 1999 ريال بدلاً من 2599 ريال خصم 23% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 96 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 99 ريال، يتوفر آبل ماك بوك آير 2020 حجم 13 بوصة سعة 8 جيجا و 256 جيجا بصمة باللون الذهبي بسعر 4399 ريال بدلاً من 4899 ريال خصم 10% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 211 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 99 ريال ضمن عروض العودة إلى المدارس.

عروض اكسترا الكبرى العودة إلى المدارس

يتوفر لينوفو آيدياباد 1 سيليرون آن 4020 حجم 14 بوصة سعة 4 جيجا و 128 جيجا باللون الرمادي، بسعر 1299 ريال بدلاً من 1499 ريال خصم 13.3% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 63 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 99 ريال، يتوفر ضمن عروض العودة إلى المدارس لينوفو آيدياباد فليكس5 كور اي 5 حجم 14 بوصة سعة 512 جيجا و 8 جيجا باللون الرمادي، ضمن تخفيضات اكسترا الكبرى بسعر 3349 ريال بدلاً من 3699 ريال خصم 9.5%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 161 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 99 ريال.

عروض العودة إلى المدارس 2022

يتوفر في لايت واي جي 400 بروجيكتور بدقة عالية بسعر 499 ريال بدلاً من 879 ريال خصم 43.2%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 24 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض العودة إلى المدارس الـ جي بي اتش 3 ان بروجكتر عالي الوضوح بلوتوث باللون الأبيض، بسعر 1199 ريال بدلاً من 1629 ريال خصم 26.4% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 58 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن تخفيضات اكسترا على الإلكترونيات في لايت واي جي 300 بروجيكتور محمول ال اي دي عالي الوضوح، بسعر 199 ريال بدلاً من 279 ريال خصم 29% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 10 ريال لمدة 36 شهراً.

خصم نص الثمن وهدايا مجانية بقيمة 600 ريال

يتوفر شارب تليفزيون 42 بوصة ذكي عالي الوضوح بسعر 1649 ريال بدلاً من 2499 ريال خصم 34%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 79 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 99 ريال، يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى تخفيضات على الشاشات شارب تليفزيون 50 بوصة ذكي فائق الوضوح بسعر 2299 ريال بدلاً من 3499 ريال خصم 34.3%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 110 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 99 ريال.

يتوفر توشيبا تليفزيون 50 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 2099 ريال بدلاً من 3499 ريال خصم 40% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 101 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 99 ريال، يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى على الشاشات سامسونج تلفزيون 65 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 4799 ريال بدلاً من 8999 ريال خصم 47% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 230 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 599 ريال ضمن عروض العودة إلى المدارس.