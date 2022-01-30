نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم مزايا تحديث واتساب الجديد 2022 وخدمات جديدة طال انتظارها لملايين المستخدمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أهم مزايا تحديث واتساب الجديد 2022 أفضل تحديثات واتساب على الإطلاق !، مع إنطلاق العام الجديد 2022 ننتظر جميعاً التحديث الذي تقدمه واتس اب هذا العام، خاصة الأشخاص الذين يعتمد عملهم على بيع منتجات على الإنترنت، حيث يعتمد كل من يقوم ببيع منتج على الإنترنت يعتمد بشكل أساسي على تطبيق الواتس اب لسهولة التواصل، ليس هذا فقط بل أضاف واتساب أيضاً إمكانية إجراء المعاملات المالية ووضع الحساب البنكي؛ لذا فإن هذه التحديثات رائعة لأصحاب الأعمال، نقدم لكم اليوم أهم مزايا تحديثات واتس اب الأخير 2022 وأفضل الخدمات الحالية التي يوفرها التطبيق.

أهم مزايا تحديث واتساب الجديد 2022

يعتمد كل من يقوم ببيع خدمات مثل خدمات التصميم، خدمات البرمجة، إنشاء المواقع و الدورات التعليمية بشكل أساسي على الواتس اب و الكمبيوتر، ولكن يجد كلا منهم عائقتين أمامهم، العائق الأول هو أنه لكي تتمكن من فتح واتس اب على الكمبيوتر أن يكون مفتوح على الهاتف، وهذا يعني أنه إذا نفذ شحن الهاتف أو فقد اتصاله بالإنترنت يتم غلق حساب الواتس اب على الكمبيوتر وهذا يعني عدم القدرة على إرسال الرسائل واستقبالها على واتساب.

العائق الثاني هي عدم إمكانية فتح حساب الواتس اب الخاص بك سوى على جهاز واحد، وتعد مشكلة كبيرة لأصحاب الأعمال الذين يمتلكون أكثر من موظف لإدارة أعمالهم، بعد التحديث الجديد الذي تم إضافته من تطبيق واتس اب خلال الساعات القليلة الماضية، تم حل المشكلتين، إذا كنت تقوم بإستخدام حساب الواتس اب على جهاز الكمبيوتر لا تحتاج إلى الجوال، كل ما عليك في بداية فتح الواتس اب على الكمبيوتر واتس اب ويب هو عمل SCAN للكود من خلال الجوال ثم تترك الهاتف و تغلقه إذا أردت.

خدمات واتساب الجديدة

بعد التحديث الأخير إذا فقد الهاتف الشحن أو الإتصال بالإنترنت يظل واتس اب ويب يعمل على جهاز الكمبيوتر، الميزة الثانية أنه أصبح يمكنك فتح حساب واتس اب الخاص بك على أربعة أجهزة مختلفة، لأصحاب الأعمال إذا قمت بفتح الواتس على أربعة أجهزة كمبيوتر لا تحتاج إلى الهاتف، هذا الأمر يسهل عمل كل من يقوم ببيع خدمات على الإنترنت فقد تم حل جميع مشاكل واتس اب، لأنك تحتاج إلى إرسال الخدمة إلى العميل بعد إتمامها بدون الحاجة إلى إرسالها على جوالك لإرسالها إلى العميل، حيث أصبح يمكنك إرسالها على الكمبيوتر بسهولة، أحد أفضل تحديثات الواتساب المميزة التي تم الإعلان عنها منذ عدة ساعات فقط.