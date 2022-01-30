طريقة تشغيل لعبة ماين كرافت Minecraft 2022 أحدث إصدار بكل سهولة

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عمر شويل - جدة طريقة تشغيل لعبة ماين كرافت Minecraft 2022 يسأل عن طريقة تحميل الإصدار الجديد كل المتعلقين بهذه اللعبة الرائعة، والتي لاقت نجاحاً كبيراً في الفترة الأخيرة، من بين مجموعة الألعاب الأخري والتي ظهرت بنفس فكرة ماين كرافت، كما أنها من الألعاب التي يمكن تحميلها على الأجهزة الإلكترونية المختلفة سواء كانت الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر، فهيا بنا نتعرف على طريقة تحميل لعبة ماين كرافت.
طريقة تشغيل لعبة ماين كرافت Minecraft 2022
يترقب الجميع طرح الإصدار الأحدث من لعبة ماين كرافت الشهيرة عالمياً، ويرغبون في تحميل هذا الإصدار بمجرد طرحة على المتاجر الإلكترونية، لذلك يبحث الجميع على طريقة تحميله.
وهي اللعبة التي تطور من نفسها منذ صدورها في عام 2009، وهي دائماً ما تقدم أصدارات تحتوي على إبداع في المناظر التي تحتويها.
وهي من الألعاب التي تنمي الخيال الإبداعي حيث من المفروض على كل لاعب بناء عالمه الخاص والذي سوف يتواجد فيه داخل اللعبة.
طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت
يمكن تثبيت لعبة ماين كرافت على جميع أجهزة الهواتف الذكية، وكذلك على أجهزة الكمبيوتر التي بها نظام تشغيل حديث من نسخ الويندوز، وسوف نوضح طريقة تحميل وتثبيت لعبة ماين كرافت وهي:
- إذا كنت ترغب في تحميل Minecraft على جهاز أندرويد فعليك بالدخول إلى متجر Google play, وإذا كان الهاتف من نوع iphone فعليك بالدخول إلى المتجر الخاص بالاب ستور.
- قم بكتابة اسم اللعبة وهو Minecraft الأصدار الحديث، وسوف تظهر لك الأيقونة الشهيرة الخاصة باللعبة، والمدون عليها “original “Minecraft 2021.
- قم بالضغط عليها ومن بعدها قم بالضغط على “تثبيت”، حتى تبدأ عملية تحميل اللعبة على الجهاز.
- بعد انتهاء عملية التثبيت أضغط على أيقونة “فتح”، وسوف تبدأ اللعبة على الفور.
- إذا كنت ترغب في تحمل لعبة ماين كرافت على جهاز الكمبيوتر، فعليك الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بلعبة ماين كرافت وتحميلها على الجهاز.
- ويجب أن تكون متصل بشبكة الإنترنت حتى إنتهاء مرحلة التثبيت، وبعدها يمكنك إنشاء حسابك الخاص على اللعبة حتى تدخل إلى عالم ماين كرافت.