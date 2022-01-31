خطأ يفعله الجميع عند الاستحمام يُسقط الشعر

خطأ يفعله الجميع عند الاستحمام يُسقط الشعريعتقد البعض أنه يقوم بغسل شعره بشكل صحيح، لكن هناك خطأ يرتكبه معظمنا دون دراية ويمكن أن يؤدي لتساقط الشعر.

وكشف خبراء أن استخدام الماء الساخن لغسل الشعر يساهم في تساقطه.

وقال موقع (bestlifeonline) إن تساقط الشعر يبدو منطقيا مع التقدم في العمر، غير أن الأمر ليس حتميا، فالخبر السار هو أن تساقط الشعر ليس خارج سيطرتك تماما.

وأضاف أن قيام الشخص بأمور بعينها مثل النظام الغذائي ومستويات التوتر وحتى كيفية الاستحمام يمكن أن تحدث فرقا في مقدار الشعر المتساقط.

وأوضح إن استخدام الماء الساخن لغسل الشعر يساهم في تساقطه.

وأثناء الاستحمام، يفقد الإنسان كمية من شعره، ووجدت الأكاديمية الأمريكية لطب الجلد أن فقدان ما بين 50- 100 خصلة على مدار اليوم أمر طبيعي، إلا أن الماء الساخن يؤدي إلى زيادة هذا العدد بمرور الوقت.

الماء الساخن يدمر بروتين الكيراتين

ويعمل الماء الساخن على تدمير بروتين الكيراتين في الشعر، ويزيل الزيوت الطبيعية من فروة الرأس مما يجعله جافا وضعيفا.

الماء الفاتر

والحل بسيط: اغسل رأسك بالماء الفاتر ويمكنك شطفه أيضا بالماء البارد.

إن الماء الدافئ أو الفاتر مثالي لغسل الشعر، لأنه دافئ بما يكفي للمساعدة في إذابة الزيوت من فروة الرأس دون تجفيفها وتجفيف الشعر والجلد، كما يفعل الماء الساخن، بحسب ما يقول الخبراء.

الماء البارد

ويفضّل استخدام الماء البارد في شطف الشعر، لأنه يساعد في سد طبقة بشرة الشعر، والحفاظ على الرطوبة فيها لمنع تكسرها.