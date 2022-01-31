طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت 2022 Minecraft الاصدار الجديد وأهم مميزاتها

تثبيت لعبة ماين كرافت، تعتبر لعبة ماين كرافت من الألعاب المشهورة وهي عبارة عن لعبة إلكترونية موجودة في الوطن العربي والعالم بأكمله بشكل كبير ويمكن تحميلها على الأندرويد، حيث تعتبر طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت من أبسط الطرق وأسهلها ويمكن لأي مستخدم تثبيتها على الموبايل أو الحاسوب الشخصي.

طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت

هناك الكثير من الشباب الذين يبحثون عن كيفية تثبيت لعبة ماين كرافت ليستفيدوا منها ويتعلموا البرمجة المطبقة على اللعبة والطريقة هي:

نقوم بالدخول إلى الموقع الرسمي للعبة ماين كرافت.

نقوم بالضغط على كلمة تثبيت ماين كرافت على سطح المكتب.

هناك لينك للتحميل للويندوز والآبل.

نقوم بالضغط على زر تحميل ثم بعد ذلك تبدأ اللعبة في التحميل.

بعد أن ننتهي من التحميل والتثبيت نقوم بالضغط على تسطيب.

نقوم بالضغط على زر تشغيل اللعبة.

تظهر لنا نافذة بعد ذلك نضغط فيها على زر التالي.

نقوم بالضغط على التالي مرة أخرى

ثم بعد ذلك تظهر شاشة بها الشروط والأحكام الذي من الضروري الموافقة عليها، فنقوم بالفعل بالموافقة عليها.

ثم نضغط مرة أخرى على التالي.

بعد ذلك نختار المكان المراد التسطيب فيه.

تظهر لنا نافذة نضغط منها على التالي.

ثم نختار سطح المكتب ليتم التثبيت عليه.

نضغط بعد ذلك على التالي.

نقوم بالضغط على تثبيت حتى تبدأ العملية الخاصة بالتسطيب.

بعد الانتهاء من التسطيب نقوم بفتح اللعبة.

نقوم بطلب لتسجيل الدخول.

ثم بعد ذلك نضغط على زر sign in .

نقوم بإدخال البريد الإلكتروني الخاص بك.

ثم نضغط على زر التالي.

نقوم بإدخال كلمة المرور.

بعد ذلك تكون انتهيت من التسجيل.

تفتح اللعبة وتبدأ باللعب.

مميزات لعبة ماين كرافت

تنمي مهارة الابتكار لدى اللاعبين وذلك من خلال عالم ثلاثي الأبعاد.

تزيد من قدرة اللاعبين على التركيز.

تنمي مهارة التعاون بين الأطفال.

يبني اللاعبين مباني ذات ألوان رائعة رسومات ثلاثية الأبعاد.

هناك مغامرات في اللعبة وذلك من خلال المحاربة مع الوحوش لتبقى وقت أطول داخل اللعبة.

كيفية تجنب أضرار لعبة ماين كرافت